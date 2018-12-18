Происшествия

Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы убийства
Газета.Ru
11:08

"В период нахождения в производстве упомянутых апелляционных жалоб адвоката Кокорина и Мамаева в суд по электронной почте поступило письмо с угрозами и предостережением", - заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Газета.Ru11:08

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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