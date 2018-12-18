Происшествия

Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы убийства
Известия
13:19

На электронную почту Московского городского суда (Мосгорсуда), который 18 декабря рассматривал апелляции по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, неизвестный прислал угрозы в адрес судьи. Сообщение об этом появилось на сайте столичного суда.
Известия13:19
с чего всё началось
В Мосгорсуд по электронной почте поступило письмо с угрозами в адрес судьи, рассматривавшей апелляцию на продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, говорится
 на сайте суда.
Медиазона10:13

Подробнее о событии

Судье по делу Мамаева и Кокорина угрожали расправой

РИА Новости12:14

Мосгорсуд получил письмо с угрозами убийством из-за Кокорина и Мамаева

РБК10:51

Рассматривающей дело Кокорина и Мамаева судье прислали письмо с угрозами

RT на русском10:46

Мосгорсуд: Рассматривавшей апелляцию на продление ареста П.Мамаеву и А.Кокорину судье угрожали по e-mail

Агентство Москва10:34

Судье поступили угрозы убийства из-за дела Кокорина и Мамаева

ТАСС10:26

Судье угрожали убийством при рассмотрении дела Кокорина и Мамаева - Мосгорсуд

Интерфакс - Россия10:05

Судья получила письмо с угрозами на случай продления ареста Мамаеву и Кокорину

Говорит Москва09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Происшествия

В посольстве рассказали о состоянии моряков «Кузьмы Минина»

Обновлено в 12:36
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове

В Кемерове во время детского утренника умер Дед Мороз. Новогодний праздник проходил для детей четырехлетнего возраста.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Нижегородской области автобус врезался в дерево

Предварительно установлено, что на момент аварии в автобусе находились 15 человек, 13 из них с различными травмами обратились за медицинской помощью.
Обновлено в 13:56
Происшествия

В Литве задержан гражданин России

Литовские правоохранители задержали 18 декабря в Вильнюсе гражданина России.
Обновлено в 14:26
Происшествия

В Дагестане в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

В Дагестане в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Томске произошел пожар в торговом центре

В Томске произошел пожар в торговом центре "Стройпарк". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым

На Украине бывшего главу радикальной организации "Правого сектора" во Львовской области Игоря Коцюрубу нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:33
Происшествия

Убийство в подмосковном магазине из-за места в очереди попало на видео

В одном из подмосковных магазинов мужчину убили за то, что он не уступил другому покупателю место в очереди.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Автобус столкнулся с грузовиком под Тюменью

Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП, произошедшего под Тюменью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Водитель маршрутки на Кубани высадил потерявшую сознание пассажирку

Сотрудники полиции Тимашевского района Краснодарского края проводят проверку после публикации видео в интеренете, где пассажирку, находившуюся без сознания, высадили из маршрутного такси, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Калуге в мусорном баке нашли младенца

Обновлено в 04:52
Происшествия

Суд вынес приговор одному из напавших на школу в Перми подростков

15 января 2018 года двое подростков принесли с собой холодное оружие и напали на учащихся школы в Перми.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Екатеринбурге аварийно сел летевший из Таиланда самолет

Обновлено в 08:37
Происшествия

На севере Москвы потушили возгорание на 100 «квадратах»

Обновлено в 11:05
Происшествия

Совладелец крупной рыболовной компании выпал из окна на 12 этаже

По предварительным данным, Валерий Воробьев выпал из окна своей квартиры на 12 этаже.
Обновлено в 13:09
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное