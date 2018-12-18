Происшествия
Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы убийства
Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы убийстваИзвестия13:19
На электронную почту Московского городского суда (Мосгорсуда), который 18 декабря рассматривал апелляции по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, неизвестный прислал угрозы в адрес судьи. Сообщение об этом появилось на сайте столичного суда.
Известия13:19
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с чего всё началось
В Мосгорсуд по электронной почте поступило письмо с угрозами в адрес судьи, рассматривавшей апелляцию на продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, говорится на сайте суда.Медиазона10:13
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Судье угрожали убийством при рассмотрении дела Кокорина и Мамаева - Мосгорсуд
Интерфакс - Россия10:05
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