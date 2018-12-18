Происшествия

Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы убийства
Известия
13:19

На электронную почту Московского городского суда (Мосгорсуда), который 18 декабря рассматривал апелляции по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, неизвестный прислал угрозы в адрес судьи. Сообщение об этом появилось на сайте столичного суда.
Известия13:19
с чего всё началось
В Мосгорсуд по электронной почте поступило письмо с угрозами в адрес судьи, рассматривавшей апелляцию на продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, говорится
 на сайте суда.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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