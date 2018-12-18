с чего всё началось

На электронную почту Московского городского суда (Мосгорсуда), который 18 декабря рассматривал апелляции по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, неизвестный прислал угрозы в адрес судьи. Сообщение об этом появилось на сайте столичного суда.

Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы убийства

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