Политика
Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит судВести.Ru 03:14
Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позиция России по этому вопросу не может измениться в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая 2019 года.
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с чего всё началось
Украинские власти обратились в трибунал в апреле 2019 г., они просили обязать Москву в качестве временных мер не только вернуть корабли и экипажи, но и прекратить уголовное расследование. Однако МТМП решил, что прекращать уголовное дело в отношении арестованных моряков Россия не обязана.Ведомостивчера в 16:57
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