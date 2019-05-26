Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит судВести.Ru 03:14

Украинские власти обратились в трибунал в апреле 2019 г., они просили обязать Москву в качестве временных мер не только вернуть корабли и экипажи, но и прекратить уголовное расследование. Однако МТМП решил, что прекращать уголовное дело в отношении арестованных моряков Россия не обязана.

с чего всё началось

Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позиция России по этому вопросу не может измениться в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая 2019 года.

Происшествия В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Как сообщает "Федеральное Агентство Новостей", специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

Транспорт На проспекте Победы начались работы На проспекте Победы начался ремонт проезжей части.

Общество Какие регионы выделяют больше всего средств на социальные расходы В столичных регионах по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.

Шоу-бизнес МакSим впервые появилась на публике после реабилитации МакSим, напомним, около месяца не появлялась на публике так как проходила лечение после аварии.

Общество Лето в России начнется с жаркой погоды Специалисты Гидрометцентра рассказали, что начало лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.

Политика Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".

Общество Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов» В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Хоккей Сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF Сборная России поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам чемпионата мира в Словакии.

Происшествия В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.

Шоу-бизнес В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.

Политика Политолог ответил на слухи об отставке Суркова В беседе с изданием «Комсомольская правда» политолог признался, что обсуждал с Сурковым данную тему.

Религия Патриарх Кирилл подчеркнул важность строительства новых храмов Патриарх отметил, что пережившая десятилетия гонений на церковь Россия сегодня строит "в среднем три храма в сутки".

Транспорт Таксистам хотят запретить работать сверхурочно Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.

Здоровье В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Политика Убытки Украины от противостояния с Россией сравнили с потерями в войне Экономические потери Украины от противостояния с Россией окажутся чудовищными, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".