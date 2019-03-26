Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучилиLenta.ru вчера в 21:40

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки. Об этом говорится в результатах исследования фонда «Петербургская политика», опубликованных на его сайте. Согласно выводам, 26 из 100 бывших губернаторов получили более высокую, равнозначную или низкую должность.
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От министра до тюрьмы: как складываются судьбы бывших губернаторов в России

URA.Ruвчера в 22:41

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Lenta.ruвчера в 21:40

Стоит ли новым губернаторам-технократам ждать скорого повышения

Ведомостивчера в 17:03

Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов

РИА Новостивчера в 18:23

Фонд «Петербургская политика» очертил «карьерные траектории» отставников

Коммерсантъвчера в 18:17

Эксперты проследили развитие карьеры экс-губернаторов

ТАССвчера в 20:41

Эксперты назвали самые популярные позиции для губернаторов-отставников

РБКвчера в 17:00
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Культура

Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста

Обновлено вчера в 19:29
Политика

Соловьев осадил латыша Лиелайса с российским паспортом

Лиелайсу пришлось признать, что у него действительно есть паспорт РФ, но в то же время он владеет и латвийским документом.
Обновлено вчера в 10:44
Общество

Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати

Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Крупную банду «чёрных лесорубов» осудили в Иркутской области

Больше трёх лет потребовалось иркутским следователям, чтобы довести до суда громкое уголовное дело в отношении преступного сообщества «чёрных лесорубов», в котором, по официальным данным ГУ МВД по Иркутской области, состояло не менее 30 человек.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»

Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено вчера в 14:20
Финансы

С чем связана паника на мировом фондовом рынке

Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье

Быть повежливее с врачами попросил чиновников мэр Магадана

Мэр Магадана попросил, "чтобы с магаданцами, нашими избирателями общались вежливо, мы не заслуживаем такого обращения", сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени

Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено вчера в 15:46
Космос

NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос

Обновлено вчера в 23:01
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом

Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Энергетика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Конгресс потребовал от генпрокурора США передать полный доклад Мюллера

"Вашего четырехстраничного письма, где перечислены выводы спецпрокурора, недостаточно Конгрессу для того, чтобы выполнять свою критически важную работу в качестве равнозначной ветви власти", - говорится в письме конгрессменов.
Обновлено вчера в 22:27
Общество

Уволившейся из-за фото в купальнике учительнице предложили работу

Напомним, 38-летнюю учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которая занимается зимним плаванием, стали выживать из школы после того, как она выложила в Сети фотографию, где она в коротком платье и туфлях на каблуках сидит на турнике в мороз.
Обновлено вчера в 10:47
Транспорт

Росавиация разрешила возобновить международные полеты «Якутии»

Росавиация сняла запрет на международные рейсы авиакомпании «Якутия», сообщил глава Республики Саха Айсен Николаев.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 12:29
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Промоутер Сергей Лавров: Юлю Началову заказывали на корпоративы не петь, а просто полюбоваться

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено вчера в 07:31
Авто

АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4

Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол

Португалия — Сербия 1:1

Обновлено вчера в 16:55
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Политика

В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники

Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
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