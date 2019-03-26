Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучилиLenta.ru 21:40
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки. Об этом говорится в результатах исследования фонда «Петербургская политика», опубликованных на его сайте. Согласно выводам, 26 из 100 бывших губернаторов получили более высокую, равнозначную или низкую должность.
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Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Авто
Brabus будет тюнинговать автомобили Great Wall
Первыми в руки специалистов Brabus попадут модели люксовой марки Wey.
Обновлено в 07:59
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 22:45
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.
Обновлено в 16:55
Экономика
Чистая прибыль «Энел Россия» по РСБУ в 2018 году снизилась на 14,5%
Чистая прибыль "Энел Россия" по РСБУ в 2018 году снизилась на 14,5% - до 5,081 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено в 22:18
Армия и оружие
Корабли ТОФ применили ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море
Корабельная группа в составе кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" провела в Японском море учения по противовоздушной обороне, в ходе которых для поражения воздушных целей использовался зенитно-ракетный комплекс "Кинжал", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено в 21:38
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:45
Здоровье
Почти 55 тыс. консультаций провел Роспотребнадзор в рамках «горячей линии» по гриппу и ОРВИ
В пресс-службе отметили, что наибольшее количество вопросов, по которым были даны разъяснения и консультации (10,5 тыс.), касались эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ как в целом по стране, так и в отдельных субъектах и муниципальных образованиях, а также за рубежом (19,3% от общего количества поступивших вопросов).
Обновлено в 23:27
Общество
Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта
Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Транспорт
Мэрия Екатеринбурга заплатит 95 миллионов за замену светофоров
В документации закупки приводится 40 адресов, по которым проведут работы, их общая стоимость оценивается чиновниками в 95 млн рублей.
Обновлено в 07:09
Политика
Жириновский просит суд взыскать 1 млн руб с главы Financial Times в Китае
Останкинский суд Москвы 26 марта рассмотрит иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе Financial Times в Китае Чарльзу Кловеру о взыскании 1 миллиона рублей компенсации, сообщил РАПСИ адвокат Международной правозащитной группы Агора Ильнур Шарапов, представляющий интересы ответчика.
Обновлено в 08:52
Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:57
Авто
Каждый второй автомобиль Ford в 2018 году был продан в кредит
В 2018 году в кредит было реализовано около 15 тыс. автомобилей, из них по фирменной программе Ford Credit – более 11 тыс. машин.
Обновлено в 07:38
Хоккей
Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.
Обновлено в 15:56
Политика
Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политологу Фариду Закарии извиниться перед русскими и американцами.
Обновлено в 23:13
Политика
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Футбол
Андрей Шевченко: «Украине повезло в матче с Люксембургом»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команде повезло.
Обновлено в 19:33
Гаджеты
Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»
У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
Единоборства
Эдилов не выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец UFC Абдул-Керим Эдилов не сможет принять участие в турнире в Санкт-Петербурге из-за травмы ноги.
Обновлено в 16:31
Политика
Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной
Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.
Обновлено в 06:38
Финансы
Чистая прибыль «Газпром-медиа» в 2018 составила 2,2 млрд рублей
Чистая прибыль холдинга "Газпром-медиа" в 2018 году составила 2,2 млрд рублей против чистого убытка в размере 3,47 млрд в 2017 году.
Обновлено в 16:38
Общество
Митинг «за чистое небо» перенесут ради проведения в центре Красноярска
Инициаторы экологического митинга настаивают на его проведении в центре Красноярска.
Обновлено в 22:25
Политика
Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита
Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55