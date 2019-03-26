Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучилиLenta.ru вчера в 21:40
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки. Об этом говорится в результатах исследования фонда «Петербургская политика», опубликованных на его сайте. Согласно выводам, 26 из 100 бывших губернаторов получили более высокую, равнозначную или низкую должность.
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Здоровье
На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ
В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Политика
Бывший сотрудник СБУ рассказал о тайной тюрьме на Украине
Бывший сотрудник Центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме, расположенной на территории мариупольского аэропорта на Украине.
Обновлено вчера в 06:39
Кино
Финальные «Мстители» станут самыми длинными в истории Marvel
Фильм "Мстители: Финал" станет самой длинной кинокартиной Marvel.
Обновлено в 03:03
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Экономика
C 1 апреля повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено 24 марта в 17:50
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае
Минпросвещения России поручило органам управления образованием Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот
По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Экономика
ПФР пересчитает пенсии получателям социальной доплаты
В России получателям социальных доплат произведут перерасчет пенсий.
Обновлено в 01:36
Наука
Новые нейроны формируются даже у 90-летних
До недавнего времени ученые считали, что весь необходимый набор нервных клеток формируется у человека еще до рождения и потом новые нейроны уже не формируются.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате
Доклад врачи встретили громкими аплодисментами. В ответ кто-то из зала иронично прокомментировал, что «это, наверное, средняя по больнице».
Обновлено в 03:58
Политика
28-летняя домохозяйка станет мэром Усть-Илимска
Обновлено вчера в 04:21
Авто
«Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4
Крупнейший российский производитель легковушек «Автоваз» вновь модернизирует свой внедорожник Lada 4x4.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол
«Уфа» может уволить тренера Кириченко
Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".
Обновлено в 03:12
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Павел Майков увел жену у своего лучшего друга
Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра
В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.
Обновлено в 03:38
Баскетбол
Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА
Боснийский центровой клуба НБА "Портленд" Юсуф Нуркич получил серьезную травму ноги в матче регулярного чемпионата против "Бруклина".
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45