Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучилиLenta.ru вчера в 21:40
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки. Об этом говорится в результатах исследования фонда «Петербургская политика», опубликованных на его сайте. Согласно выводам, 26 из 100 бывших губернаторов получили более высокую, равнозначную или низкую должность.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
Экономика
ЦБ РФ предлагает упростить доступ частных небольших банков к госсредствам
ЦБ РФ предлагает упростить доступ частных небольших банков к государственным средствам, опираться при определении критериев допуска кредитных организаций в основном на рейтинги, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина РФ.
Обновлено в 07:45
Финансы
Набиуллина назвала слабое место российской экономики
Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
Боец MMA Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Twitter отреагировал на решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Джастин Бибер объявил об уходе из музыки
Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Организаторы передвижной выставки «Сирийский перелом» вводят посетителей в заблуждение
Организаторы передвижной выставки "Сирийский перелом", на котором представлена трофейная военная техника из Сирии, вводят посетителей в заблуждение.
Обновлено в 08:03
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Космос
Первый в истории выход двух женщин в открытый космос отменён
Обновлено в 07:10
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Политика
В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме
Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Наука
В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
В Румынии двое инженеров разрабатывают сверхзвуковую пилотируемую "летающую тарелку". Экспериментальный прототип уже собран и назван ADIFO.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю
Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В торговом центре в Баку произошел пожар
Обновлено в 02:29
Политика
Полковника Михаила Ильина вернули в главк
На свою недавно ликвидированную должность вернулся заместитель начальника полиции по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Смоделировано начало войны между Россией и НАТО
Гипотетический конфликт между Россией и НАТО в Европе начнется с захвата Эстонии, Латвии и Литвы, полагает американское издание The National Interest, эксперты которого смоделировали начало войны между альянсом и Москвой.
Обновлено вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
США не смогут оказать влияние на сотрудничество России и Венесуэлы, в том числе и принятым палатой представителей законопроектом, считают в российском парламенте.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына
Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.
Обновлено в 07:06
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Политика
Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля
Ранее президент США заявил в Twitter, что "настало время в полной мере признать израильский суверенитет над Голанскими высотами".
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ»
Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.
Обновлено в 05:43
Авто
АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4
Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов запрещает жене публиковать откровенные фото
Микроблог Анастасии Тарасовой пестрит счастливыми фотографиями, на которых участница «Мисс мира — 2014» запечатлена с 8-месячной дочерью Миланой и мужем Дмитрием Тарасовым.
Обновлено в 06:46
Футбол
Жорин: «У Глушакова в собственности нашелся еще один „Бентли“»
Обновлено в 05:21
Авто
Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в России
Компания Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 04:43
Здоровье
Нюта Федермессер решила баллотироваться в Мосгордуму
О решении учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер баллотироваться в Мосгордуму РБК рассказал источник, близкий к Мосгордуме, и подтвердил собеседник, близкий к московской мэрии.
Обновлено в 07:19