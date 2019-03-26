Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучилиLenta.ru вчера в 21:40

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки. Об этом говорится в результатах исследования фонда «Петербургская политика», опубликованных на его сайте. Согласно выводам, 26 из 100 бывших губернаторов получили более высокую, равнозначную или низкую должность.
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Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Lenta.ruвчера в 21:40

Эксперты проследили развитие карьеры экс-губернаторов

ТАССвчера в 20:41

Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов

РИА Новостивчера в 18:23

Фонд «Петербургская политика» очертил «карьерные траектории» отставников

Коммерсантъвчера в 18:17

Стоит ли новым губернаторам-технократам ждать скорого повышения

Ведомостивчера в 17:03

Эксперты изучили карьеры 100 бывших губернаторов

РБКвчера в 17:00

100 бывших губернаторов: карьерные траектории после отставки

Давыдов.Индексвчера в 15:00
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
Экономика

ЦБ РФ предлагает упростить доступ частных небольших банков к госсредствам

ЦБ РФ предлагает упростить доступ частных небольших банков к государственным средствам, опираться при определении критериев допуска кредитных организаций в основном на рейтинги, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина РФ.
Обновлено в 07:45
Финансы

Набиуллина назвала слабое место российской экономики

Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA

Боец MMA Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Twitter отреагировал на решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Джастин Бибер объявил об уходе из музыки

Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Организаторы передвижной выставки «Сирийский перелом» вводят посетителей в заблуждение

Организаторы передвижной выставки "Сирийский перелом", на котором представлена трофейная военная техника из Сирии, вводят посетителей в заблуждение.
Обновлено в 08:03
Общество

Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой

Обновлено в 08:11
Хоккей

Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»

Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Космос

Первый в истории выход двух женщин в открытый космос отменён

Обновлено в 07:10
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Политика

В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме

Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Наука

В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»

В Румынии двое инженеров разрабатывают сверхзвуковую пилотируемую "летающую тарелку". Экспериментальный прототип уже собран и назван ADIFO.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю

Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В торговом центре в Баку произошел пожар

Обновлено в 02:29
Политика

Полковника Михаила Ильина вернули в главк

На свою недавно ликвидированную должность вернулся заместитель начальника полиции по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Смоделировано начало войны между Россией и НАТО

Гипотетический конфликт между Россией и НАТО в Европе начнется с захвата Эстонии, Латвии и Литвы, полагает американское издание The National Interest, эксперты которого смоделировали начало войны между альянсом и Москвой.
Обновлено вчера в 12:08
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована вдова Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Политика

В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

США не смогут оказать влияние на сотрудничество России и Венесуэлы, в том числе и принятым палатой представителей законопроектом, считают в российском парламенте.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына

Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.
Обновлено в 07:06
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Политика

Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля

Ранее президент США заявил в Twitter, что "настало время в полной мере признать израильский суверенитет над Голанскими высотами".
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ»

Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.
Обновлено в 05:43
Авто

АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4

Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах

Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов запрещает жене публиковать откровенные фото

Микроблог Анастасии Тарасовой пестрит счастливыми фотографиями, на которых участница «Мисс мира — 2014» запечатлена с 8-месячной дочерью Миланой и мужем Дмитрием Тарасовым.
Обновлено в 06:46
Футбол

Жорин: «У Глушакова в собственности нашелся еще один „Бентли“»

Обновлено в 05:21
Авто

Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в России

Компания Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 04:43
Здоровье

Нюта Федермессер решила баллотироваться в Мосгордуму

О решении учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер баллотироваться в Мосгордуму РБК рассказал источник, близкий к Мосгордуме, и подтвердил собеседник, близкий к московской мэрии.
Обновлено в 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
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