Судьба 79 жильцов девятиэтажки в Магнитогорске, где сегодня в шесть утра из-за взрыва газа обрушилась часть дома, остается неизвестной.

Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске

Происшествия Происшествия Путин прибыл на место взрыва в Магнитогорске В Магнитогорск, где в результате взрыва газа произошло обрушение части жилого дома, прибыл президент России Владимир Путин.

Происшествия Происшествия Следователи нашли тело девушки — водителя BlaBlaCar Позднее BlaBlaCar подтвердил исчезновение женщины с попутчиком. До сих пор место нахождения пропавшей оставалось неизвестным.

Происшествия Происшествия ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже Гражданина США Пола Уилана 28 декабря задержали в Москве при проведении шпионской акции, сообщают российские информагентства со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Происшествия Происшествия В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия В Ингушетии после стрельбы по автомобилю возбудили дело Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии возбудили уголовное дело после обстрела автомобиля в Назрани.

Происшествия Происшествия Локализован крупный пожар в Московской области

Происшествия Происшествия На Филиппинах из-за оползней погибли более 60 человек В результате проливных дождей и оползней на Филиппинах погиб уже 61 человек, сообщает газета Philippine Star.

Происшествия Происшествия Роспотребнадзор назвал причину дизентерии в детских садах Москвы

Происшествия Происшествия На Филиппинах произошел взрыв у торгового центра

Происшествия Происшествия В Самаре более 8 тыс. человек остались без тепла В Самаре свыше 8 тыс. человек остались без тепла в понедельник, 31 декабря, из-за аварии на теплопроводе.

Происшествия Происшествия Под Саратовом в ДТП погибли два человека Лишенный водительских прав водитель автомобиля, по предварительным данным, выехал на встречную полосу автодороги в Саратовской области, где столкнулся с минивэном, в результате оба водителя погибли, еще три человека пострадали, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Происшествия Происшествия Два человека отравились газом в частном доме в Казани "В Авиастроительном районе Казани в частном доме по улице Шатурской произошло отравление газом двух человек, работники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины 1961 года рождения", - сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия Происшествия Суд продлил арест экс-главе Nissan до 11 января Срок нахождения под стражей бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в тюрьме предварительного заключения в Токио продлен до 11 января 2019 года.

Происшествия Происшествия В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.