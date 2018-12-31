Происшествия

Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске
Российская газета
01:44

Судьба 79 жильцов девятиэтажки в Магнитогорске, где сегодня в шесть утра из-за взрыва газа обрушилась часть дома, остается неизвестной.
Российская газета01:44

Подробнее о событии

Судьба 35 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске

РИА Новости07:26

Судьба 35 человек остается неизвестной после обрушения в жилом доме в Магнитогорске

ТАСС07:29

Власти уточнили данные о пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске

Газета.Ru04:02

Опубликованы фотографии с места рухнувшего после взрыва газа дома в Магнитогорске

БИЗНЕС Online02:45

Судьба 79 жителей многоэтажки в Магнитогорске, где прогремел взрыв, остается неизвестной

URA.Ru01:18

После ЧП в Магнитогорске остаётся неизвестной судьба 79 человек

RT на русском01:04

Олег Климов о ЧП в Магнитогорске: «На данный момент неизвестна судьба 79 человек»

Первый областной02:14
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Происшествия

Путин прибыл на место взрыва в Магнитогорске

В Магнитогорск, где в результате взрыва газа произошло обрушение части жилого дома, прибыл президент России Владимир Путин.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Следователи нашли тело девушки — водителя BlaBlaCar

Позднее BlaBlaCar подтвердил исчезновение женщины с попутчиком. До сих пор место нахождения пропавшей оставалось неизвестным.
Обновлено в 09:57
Происшествия

ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже

Гражданина США Пола Уилана 28 декабря задержали в Москве при проведении шпионской акции, сообщают российские информагентства со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton

В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Ингушетии после стрельбы по автомобилю возбудили дело

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии возбудили уголовное дело после обстрела автомобиля в Назрани.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Локализован крупный пожар в Московской области

Обновлено в 04:16
Происшествия

На Филиппинах из-за оползней погибли более 60 человек

В результате проливных дождей и оползней на Филиппинах погиб уже 61 человек, сообщает газета Philippine Star.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Роспотребнадзор назвал причину дизентерии в детских садах Москвы

Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

На Филиппинах произошел взрыв у торгового центра

Обновлено в 05:29
Происшествия

В Самаре более 8 тыс. человек остались без тепла

В Самаре свыше 8 тыс. человек остались без тепла в понедельник, 31 декабря, из-за аварии на теплопроводе.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Под Саратовом в ДТП погибли два человека

Лишенный водительских прав водитель автомобиля, по предварительным данным, выехал на встречную полосу автодороги в Саратовской области, где столкнулся с минивэном, в результате оба водителя погибли, еще три человека пострадали, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Два человека отравились газом в частном доме в Казани

"В Авиастроительном районе Казани в частном доме по улице Шатурской произошло отравление газом двух человек, работники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины 1961 года рождения", - сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Суд продлил арест экс-главе Nissan до 11 января

Срок нахождения под стражей бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в тюрьме предварительного заключения в Токио продлен до 11 января 2019 года.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка

Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

В Петербурге потушили пожар в театре «Балтийский дом»

Рано утром 31 декабря возник серьезный пожар в здании театра «Балтийский дом» в Александровском парке в Петроградском районе города.
Обновлено в 02:30
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