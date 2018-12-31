Происшествия
Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске
Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в МагнитогорскеРоссийская газета01:44
Судьба 79 жильцов девятиэтажки в Магнитогорске, где сегодня в шесть утра из-за взрыва газа обрушилась часть дома, остается неизвестной.
Российская газета01:44
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Олег Климов о ЧП в Магнитогорске: «На данный момент неизвестна судьба 79 человек»
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