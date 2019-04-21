Политика

Суданские власти поблагодарили Россию за поддержкуКоммерсантъ 12:19

Саудовская Аравия и ОАЭ пообещали оказать Судану финансовую помощь в размере $3 млрд. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщило эмиратское агентство WAM. Временные суданские власти также поблагодарили за поддержку Россию и Египет.
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Военный совет Судана подтвердил перевод свергнутого президента в тюрьму

РБК12:23

Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку

Коммерсантъ12:19

Глава Военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку

ТАСС11:13

Бывшие руководители Судана в тюрьме, их счета заморожены

Вести.Ru11:30

Бывшие лидеры Судана находятся в тюрьме

News.ru11:38

Военный совет Судана нацелен на скорое создание переходного правительства

РИА Новости11:20

Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку

RT на русском11:37
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Футбол

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

Обновлено в 12:07
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Футбол

Игуаин: раньше не выходил на улицу, боялся услышать критику

Обновлено в 06:32
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Зеленский набирает, Порошенко теряет: социологи обновили данные экзитпола

Всеукраинская академия мониторинга, анализа и прогноза 21 апреля в 17:20 опубликовала новые данные экзитпола, согласно которым за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 72,8% избирателей За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, отдали голоса 22,9% опрошенных.
Обновлено в 10:26
Космос

Конспирологи заметили связь между пожаром в Нотр-Даме и планетой Нибиру

Конспирологи смогли заметить очевидную связь между пожаром в парижском Нотр-Даме и планетой Нибиру.
Обновлено в 04:23
Политика

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

Обновлено в 10:03
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
Общество

Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео

В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины

Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 215 человек

Обновлено в 09:33
Политика

С сухим счетом: Зеленский разгромил Порошенко на дебатах

Если действующий президент Петр Порошенко не пойдет завтра на массовые подлоги, то к вечеру новым главой государства с разгромным счетом станет Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 04:44
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Происшествия

Два человека погибли в ДТП со скорой и BMW X5 в Краснодарском крае

Карета скорой помощи и BMW X5 столкнулись на трассе Крымск - Джигинка около хутора Аккерменка в Краснодарском крае.
Обновлено в 12:28
Гаджеты

Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G

Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.
Обновлено в 05:31
Общество

Британской королеве Елизавете II исполнилось 93 года

21 апреля британская королева Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.
Обновлено в 10:13
Футбол

«Урал» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Обновлено в 11:45
Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

В день выборов украинские силовики обстреляли Донецк

Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Илья Яббаров заявил, что пробудет на «Доме-2» до 55 лет

Илья Яббаров заявил, что пробудет на "Доме-2" до 55 лет "Ура, я уйду отсюда, когда мне будет 55 !"
Обновлено в 08:50
Энергетика

Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти

На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Общество

Извержение огромного вулкана началось в Индонезии

Обновлено в 11:44
Политика

Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины

Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Футбол

«Зенит» победил «Краснодар» на поле соперника

Обновлено вчера в 16:20
Общество

«Самая тяжелая невеста России» похудела

Обновлено в 09:29
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Футбол

Фанаты «Спартака» устроили большой перфоманс на матче с «Енисеем»

Обновлено в 12:39
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Государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией - на северо-западе, Чадом - на западе, Центральноафриканской Республикой - на юго-западе, Южным Суданом - на юге, c Эритреей и Эфиопией - на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица - город Хартум. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.
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