Политика
Суданские власти поблагодарили Россию за поддержкуКоммерсантъ 12:19
Саудовская Аравия и ОАЭ пообещали оказать Судану финансовую помощь в размере $3 млрд. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщило эмиратское агентство WAM. Временные суданские власти также поблагодарили за поддержку Россию и Египет.
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Футбол
Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
Обновлено в 12:07
Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Футбол
Игуаин: раньше не выходил на улицу, боялся услышать критику
Обновлено в 06:32
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Зеленский набирает, Порошенко теряет: социологи обновили данные экзитпола
Всеукраинская академия мониторинга, анализа и прогноза 21 апреля в 17:20 опубликовала новые данные экзитпола, согласно которым за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 72,8% избирателей За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, отдали голоса 22,9% опрошенных.
Обновлено в 10:26
Космос
Конспирологи заметили связь между пожаром в Нотр-Даме и планетой Нибиру
Конспирологи смогли заметить очевидную связь между пожаром в парижском Нотр-Даме и планетой Нибиру.
Обновлено в 04:23
Общество
Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео
В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины
Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 215 человек
Обновлено в 09:33
Политика
С сухим счетом: Зеленский разгромил Порошенко на дебатах
Если действующий президент Петр Порошенко не пойдет завтра на массовые подлоги, то к вечеру новым главой государства с разгромным счетом станет Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 04:44
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Происшествия
Два человека погибли в ДТП со скорой и BMW X5 в Краснодарском крае
Карета скорой помощи и BMW X5 столкнулись на трассе Крымск - Джигинка около хутора Аккерменка в Краснодарском крае.
Обновлено в 12:28
Гаджеты
Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G
Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.
Обновлено в 05:31
Общество
Британской королеве Елизавете II исполнилось 93 года
21 апреля британская королева Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.
Обновлено в 10:13
Футбол
«Урал» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 11:45
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
В день выборов украинские силовики обстреляли Донецк
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Илья Яббаров заявил, что пробудет на «Доме-2» до 55 лет
Илья Яббаров заявил, что пробудет на "Доме-2" до 55 лет "Ура, я уйду отсюда, когда мне будет 55 !"
Обновлено в 08:50
Энергетика
Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти
На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Общество
Извержение огромного вулкана началось в Индонезии
Обновлено в 11:44
Политика
Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины
Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Футбол
«Зенит» победил «Краснодар» на поле соперника
Обновлено вчера в 16:20
Общество
«Самая тяжелая невеста России» похудела
Обновлено в 09:29
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59