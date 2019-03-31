Финансы
Судан: цена доллара на «черных рынках» достигла рекордного максимумаREGNUM вчера в 09:23
В столице Судана Хартуме цена покупки доллара через чеки достигла 86 суданских фунтов, в то время как покупка доллара наличными составляет 69 единиц. Суданское новостное агентство Sudan Tribune отмечает, что наличие двух цен на доллар на черном рынке вызвано недостатком ликвидности в банках страны.
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Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%
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По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.
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Порошенко перепутал Александра Усика и Александра Гвоздика
Действующий президент Украины Пётр Порошенко перепутал боксёров Александра Усика и Александра Гвоздика в интервью после голосования на президентских выборах.
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Происшествия
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Происшествия
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По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
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Культура
NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире
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Обновлено в 08:43
Недвижимость
Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют её покупать
Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
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Лыжница Седова выиграла скиатлон на чемпионате России
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«Юнармейцы» снимутся в новом фильме Грамматикова
Дети из российского молодежного движения "Юнармия" примут участие в съемках художественно-документального фильма Владимира Грамматикова "Стальная дивизия".
Обновлено вчера в 16:24
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Футбол
«Манчестер Сити» может приобрести игрока «Лестера» за 84 миллиона
Как утверждает издание, «Лестер» готов расстаться со своим воспитанником, но хочет получить за него денежную компенсацию в размере 84 миллионов евро.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
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Спорт
Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова
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Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Футбол
Родолфо в матче со «Спартаком» получил травму мышцы бедра
Футболист "Ахмата" Родолфо в матче 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" получил травму двуглавой мышцы бедра, сообщается на сайте грозненского клуба.
Обновлено в 10:01
Здоровье
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
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Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56