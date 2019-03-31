Финансы

Судан: цена доллара на «черных рынках» достигла рекордного максимумаREGNUM вчера в 09:23

В столице Судана Хартуме цена покупки доллара через чеки достигла 86 суданских фунтов, в то время как покупка доллара наличными составляет 69 единиц. Суданское новостное агентство Sudan Tribune отмечает, что наличие двух цен на доллар на черном рынке вызвано недостатком ликвидности в банках страны.
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Судан: цена доллара на «черных рынках» достигла рекордного максимума

REGNUMвчера в 09:23

Центральный банк Судана прекратил выдачу наличных

ФАН10:19
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Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Обновлено в 05:25
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Политика

В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК

Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Единоборства

Тимофей Настюхин нокаутировал Эдди Альвареса в первом раунде

Обновлено в 06:29
Политика

ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими

По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.
Обновлено в 09:25
Политика

Порошенко перепутал Александра Усика и Александра Гвоздика

Действующий президент Украины Пётр Порошенко перепутал боксёров Александра Усика и Александра Гвоздика в интервью после голосования на президентских выборах.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим

По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Обновлено в 09:34
Культура

NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:12
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Политика

Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз американских машин

Ранее китайский минфин принял решение о приостановке действия тарифов на три месяца - с 1 января по 31 марта 2019 года.
Обновлено в 08:43
Недвижимость

Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют её покупать

Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Политика

Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила почти 44%

Обновлено в 08:42
Спорт

Лыжница Седова выиграла скиатлон на чемпионате России

Обновлено в 05:50
Кино

«Юнармейцы» снимутся в новом фильме Грамматикова

Дети из российского молодежного движения "Юнармия" примут участие в съемках художественно-документального фильма Владимира Грамматикова "Стальная дивизия".
Обновлено вчера в 16:24
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Футбол

«Манчестер Сити» может приобрести игрока «Лестера» за 84 миллиона

Как утверждает издание, «Лестер» готов расстаться со своим воспитанником, но хочет получить за него денежную компенсацию в размере 84 миллионов евро.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Спорт

Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова

Касперович отметил, что до сих пор не понимает, как Логинов мог сдать положительный тест.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Организатор соревнований назвал причину аварии на гонках в Геленджике

Обновлено в 07:50
Общество

Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Футбол

Родолфо в матче со «Спартаком» получил травму мышцы бедра

Футболист "Ахмата" Родолфо в матче 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" получил травму двуглавой мышцы бедра, сообщается на сайте грозненского клуба.
Обновлено в 10:01
Здоровье

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
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Столица Судана. Расположен в месте слияния рек Белый Нил и Голубой Нил. Отсюда река Нил течёт на север к Египту и Средиземному морю.
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Государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией - на северо-западе, Чадом - на западе, Центральноафриканской Республикой - на юго-западе, Южным Суданом - на юге, c Эритреей и Эфиопией - на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица - город Хартум. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.
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