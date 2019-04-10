Происшествия

Суд заслушал показания первых свидетелей по делу Кокорина и МамаеваНаша версия 04:36

В Пресненском суде Москвы 9 апреля состоялось первое заседание суда по делу о побоях и хулиганстве, фигурантами по которым проходят футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий и младший брат форварда «Зенита» Кирилл Кокорин.
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Суд 11 апреля продолжит процесс по делу Кокорина и Мамаева

ТАСС12:18

Заседание по делу Кокорина и Мамаева началось с задержкой из-за опоздания прокурора

RT на русском06:15

В заявлении Пака по делу Кокорина и Мамаева говорится о национальной ненависти

Коммерсантъ11:24

Свидетель сообщил, кто из компании Мамаева и Кокорина ударил Пака

Газета.Ru12:56

На судебном заседании по Кокорину и Мамаеву слушают показания свидетелей

Чемпионат12:00

Слушания по делу Кокорина и Мамаева возобновятся завтра

Спорт-Экспресс12:22

Следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева назначено на 11 апреля

РИА Новости13:17
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Медведев рассказал, как получил двойку в четверти

В Москве прошел Всероссийский открытый урок для школьников, в котором принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Премьера нового поколения Subaru Outback состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
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Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

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Происшествия

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Общество

Совфед одобрил закон о запрете хостелов

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
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Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

Обновлено в 12:36
Происшествия

Адвокат Мамаева подвел итоги допроса свидетелей

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал допрос свидетелей по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 12:42
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В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры

Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
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Футбол

Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Происшествия

Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции

Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Российская армия покидает Алеппо

По сообщению агентства, несмотря на уход России, Сирийская Арабская армия (САА) отказалась покинуть город; вместо этого сирийские военные усилили оборону вокруг Телль-Рифъата и соседних с ним деревень.
Обновлено в 10:42
Общество

Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей

Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 06:39
Общество

Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати

Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Спорт

Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом

На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест.
Обновлено в 12:37
Политика

Вице-президент США примет участие в заседании СБ ООН по Венесуэле

Вице-президент США Майкл Пенс примет участие во внеочередном заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле, которое состоится в среду.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Береза: в ПАСЕ уже спокойно воспринимают слова о российском Крыме

Береза отметил, что со стороны Парламентской ассамблеи не последовало никакой реакции.
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Обновлено в 12:04
Политика

Украина расширила санкции против России

Антироссийские санкции Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".
Обновлено в 11:35
Футбол

Двое судей отстранены от работы на матчах РПЛ и ФНЛ

Последней игрой Чембулатова в качестве главного арбитра стала встреча 30-го тура первенства ФНЛ "Сочи" — "Тюмень" (1:1), которая прошла 7 апреля.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Армия Хафтара отправила подкрепление на запад Ливии

Обновлено в 09:42
Общество

В Архангельске суд оштрафовал участников антимусорного митинга

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Армия и оружие

РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".
Обновлено в 03:30
Технологии

Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры

В программе «Время» показали новостной сюжет, посвященный законопроекту о крабовых аукционах и распределении квот на вылов крабов.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Истребители итальянских ВВС перехватили немецкий лайнер

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись с авиабазы «Джойя-дель-Колле» на перехват пассажирского воздушного судна немецкой авиакомпании Tui Fly.
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Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
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Общество

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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