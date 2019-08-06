Общество
Суд зарегистрировал иск о лишении родительских прав участников митингаРБК 09:55
Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Елена Месенко.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в ходе митинга ребенка передали другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика", ему причинили физический и моральный вред.РИА Новости06:37
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