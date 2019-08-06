Общество
Суд зарегистрировал иск о лишении родительских прав участников митингаРБК 09:55
Петровский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Елена Месенко.
Читать в источнике
Оценить1077
с чего всё началось
Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в ходе митинга ребенка передали другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика", ему причинили физический и моральный вред.РИА Новости06:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Происшествия
Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась, сообщила РБК бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, не уточнив, где и при каких обстоятельствах это произошло.
Обновлено в 10:18
Футбол
Родионов вернулся на должность президента академии футбольного «Спартака»
Сергей Родионов вернулся на должность президента академии футбольного клуба "Спартак" имени Федора Черенкова.
Обновлено в 10:32
Общество
Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах
Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.
Обновлено в 08:07
Авто
Renault представила обновленный Sandero RS
Renault Sandero RS получит первое обновление с момента появления в 2015 году.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
В РФ резко снизилась численность рабочей силы из-за старения населения
В первом квартале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы.
Обновлено в 07:25
Политика
В парламенте Индии одобрили законопроект о статусе Кашмира
Нижняя палата парламента Индии одобрила отмену особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 09:53
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России
Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Политика
В Панаме возбуждено уголовное дело против Порошенко
ИА «Ореанда-Новости» Бывший советник президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что правоохранительные органы Панамы возбудили уголовное дело в связи с подозрением в отмывании денег Петром Порошенко.
Обновлено в 05:25
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
Футбол
Головин не стал бы менять «Монако» на «Реал» или «Барселону»
Обновлено в 05:40
Политика
В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе
Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
Обновлено в 07:38
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Политика
Память жертв атомной бомбардировки в Хиросиме почтили в Японии
Мероприятия, посвященные годовщине атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, прошли во вторник, 6 августа, в Японии.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:05
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Путешествия
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
Четверть путешествующих на самолетах россиян встают в очереди перед выходом к авиалайнеру ради самой очереди.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В США бабушка предотвратила массовое убийство
Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском
Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Технологии
В России AliExpress открывает первые уличные магазины
Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.
Обновлено в 02:20
Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору красного вина
Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору красного вина на примере вин Кубани. Об этом говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:09
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39