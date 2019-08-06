с чего всё началось

Петровский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Елена Месенко.

Происшествия Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась, сообщила РБК бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, не уточнив, где и при каких обстоятельствах это произошло.

Футбол Родионов вернулся на должность президента академии футбольного «Спартака» Сергей Родионов вернулся на должность президента академии футбольного клуба "Спартак" имени Федора Черенкова.

Общество Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.

Авто Renault представила обновленный Sandero RS Renault Sandero RS получит первое обновление с момента появления в 2015 году.

Экономика В РФ резко снизилась численность рабочей силы из-за старения населения В первом квартале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы.

Политика В парламенте Индии одобрили законопроект о статусе Кашмира Нижняя палата парламента Индии одобрила отмену особого статуса для штата Джамму и Кашмир.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Армия и оружие Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

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Армия и оружие ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.

Политика В Панаме возбуждено уголовное дело против Порошенко ИА «Ореанда-Новости» Бывший советник президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что правоохранительные органы Панамы возбудили уголовное дело в связи с подозрением в отмывании денег Петром Порошенко.

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Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

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Транспорт «Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму «Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.

Путешествия Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах Четверть путешествующих на самолетах россиян встают в очереди перед выходом к авиалайнеру ради самой очереди.

Происшествия В США бабушка предотвратила массовое убийство Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.

Происшествия СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Технологии В России AliExpress открывает первые уличные магазины Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.

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Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.