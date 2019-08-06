Общество

Суд зарегистрировал иск о лишении родительских прав участников митингаРБК 09:55

Петровский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Елена Месенко.
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Как сообщается на сайте
 надзорного ведомства, в ходе митинга ребенка передали другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика", ему причинили физический и моральный вред.
РИА Новости06:37

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Прокуратура потребовала лишить родительских прав семейную пару, пришедшую на акцию 27 июля с ребенком

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