Суд запретил строить на Байкале завод по розливу водыВедомости 11:06

с чего всё началось

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражного суда.

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Общество В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.

Происшествия «Коммерсантъ»: взрыв в академии в Петербурге могут признать терактом Взрыв, произошедший в военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге, следствие может квалифицировать как теракт, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Авто Audi анонсировала появление беспилотного электрокара Напомним, первым серийным электромобилем Audi стал кроссовер e-tron, его продажи уже начались на европейском рынке в этом году.

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Хоккей «Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом» Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

Армия и оружие Старейшины общин лагеря «Рукбан» заявили о доверии к России и Сирии Старейшины общин лагеря беженцев "Рукбан" заявили о доверии российской и сирийской сторонам по итогам второго координационного совещания, состоявшегося во вторник в пункте пропуска Джлеб.

Авто Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.

Армия и оружие США отменили поставки Турции F-35 из-за С-400 Американские власти перестали поставлять Турции военную продукцию, связанную с F-35 из-за планов Анкары купить российские зенитно-ракетные системы С-400.

Авто В сети появились первые изображения новой Lada 4х4 Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.

ЖКХ В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.

Общество Саркофаг с двумя мумиями нашли в Египте Египетские археологи, проводившие раскопки на древнем кладбище в окрестностях города Кесна, обнаружили «антропоидный» саркофаг с двумя мумиями внутри.

Общество Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.

Космос Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации» Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.

Политика Порошенко поручил проверить руководство «Укроборонпрома» на полиграфе Президент Украины Петр Порошенко после ряда громких расследований журналистов о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна "Укроборонпром", сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Экономика Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии.

Футбол В 2018 году ФК «Краснодар» выплатил посредникам более 1 млн евро В 2018 году ФК «Краснодар» приобрел полузащитников Кристиана Куэву (сумма трансфера по данным Transfermarkt составила 8 млн евро) и Дмитрия Стоцкого (2 млн евро), защитников Уроша Спаича (6 млн евро), Йона Фьолусона (600 тыс. евро) Игоря Калинина.

Политика Роскомнадзор начал проверять СМИ на предмет оскорблений власти Роскомнадзор проводит со СМИ профилактическую работу в связи со вступлением в силу поправок об оскорблении власти в интернете, сказал представитель ведомства.

Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.

Здоровье Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует Врач Татьяна Бандурина подтверждает: гематоген россияне действительно покупают в больших количествах, и многие убеждены, что в этом продукте содержатся витамины, и в общем он полезный.

Политика Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.