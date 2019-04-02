Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу водыВедомости 11:06
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражного суда.
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с чего всё началось
Общественная петиция против возведения завода, который может нанести экосистеме уникального озера непоправимый ущерб, набрала свыше миллиона подписей.Lenta.ru11:35
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Общество
В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов
Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
Происшествия
«Коммерсантъ»: взрыв в академии в Петербурге могут признать терактом
Взрыв, произошедший в военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге, следствие может квалифицировать как теракт, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:53
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Audi анонсировала появление беспилотного электрокара
Напомним, первым серийным электромобилем Audi стал кроссовер e-tron, его продажи уже начались на европейском рынке в этом году.
Обновлено в 05:14
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Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка»
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» из альбома «Раскраски для взрослых».В клипе Монеточку передают по телевизору, где она предстает в шести разных образах от советской дивы до динозаврика из детской телепередачи.
Обновлено в 12:54
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Старейшины общин лагеря «Рукбан» заявили о доверии к России и Сирии
Старейшины общин лагеря беженцев "Рукбан" заявили о доверии российской и сирийской сторонам по итогам второго координационного совещания, состоявшегося во вторник в пункте пропуска Джлеб.
Обновлено в 13:16
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
США отменили поставки Турции F-35 из-за С-400
Американские власти перестали поставлять Турции военную продукцию, связанную с F-35 из-за планов Анкары купить российские зенитно-ракетные системы С-400.
Обновлено вчера в 16:28
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
ЖКХ
В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора
Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.
Обновлено в 08:41
Общество
Саркофаг с двумя мумиями нашли в Египте
Египетские археологи, проводившие раскопки на древнем кладбище в окрестностях города Кесна, обнаружили «антропоидный» саркофаг с двумя мумиями внутри.
Обновлено в 05:19
Общество
Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации
На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Космос
Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.
Обновлено в 13:22
Политика
Порошенко поручил проверить руководство «Укроборонпрома» на полиграфе
Президент Украины Петр Порошенко после ряда громких расследований журналистов о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна "Укроборонпром", сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
Обновлено в 11:43
Экономика
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии
Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии.
Обновлено в 01:39
Гаджеты
Названы самые мощные Android-смартфоны по итогам марта
AnTuTu показала ТОП-10 самых мощных смартфонов прошлого месяца.
Обновлено в 12:36
Футбол
В 2018 году ФК «Краснодар» выплатил посредникам более 1 млн евро
В 2018 году ФК «Краснодар» приобрел полузащитников Кристиана Куэву (сумма трансфера по данным Transfermarkt составила 8 млн евро) и Дмитрия Стоцкого (2 млн евро), защитников Уроша Спаича (6 млн евро), Йона Фьолусона (600 тыс. евро) Игоря Калинина.
Обновлено в 09:17
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Роскомнадзор начал проверять СМИ на предмет оскорблений власти
Роскомнадзор проводит со СМИ профилактическую работу в связи со вступлением в силу поправок об оскорблении власти в интернете, сказал представитель ведомства.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах»
Обновлено в 11:26
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
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Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует
Врач Татьяна Бандурина подтверждает: гематоген россияне действительно покупают в больших количествах, и многие убеждены, что в этом продукте содержатся витамины, и в общем он полезный.
Обновлено вчера в 11:41
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Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.
Обновлено в 13:48
Спорт
Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону
Биатлонист Дмитрий Малышко, выступающий за команду Санкт-Петербурга, не смог вовремя стартовать в эстафетной гонке чемпионата России, который проходит в Тюмени.
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Авто
Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки
Компания Ford представила европейский вариант внедорожника Explorer нового поколения.
Обновлено в 11:21
Наука
Ученые создали искусственную форму жизни
Обновлено в 04:12
Общество
Суд продлил домашний арест Серебренникову
Обновлено в 03:35