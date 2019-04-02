Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу водыВедомости 11:06
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражного суда.
Читать в источнике
Оценить273
с чего всё началось
Общественная петиция против возведения завода, который может нанести экосистеме уникального озера непоправимый ущерб, набрала свыше миллиона подписей.Lenta.ru11:35
Подробнее о событии
Показать все источники
От кого на самом деле нужно спасать Байкал: расследование «КП». Часть 2
Комсомольская правдавчера в 18:00
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
Общество
Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Футбол
Парижская прокуратура расследует гомофобские высказывания Эвра
Парижская прокуратура начала расследование в отношении бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра, сообщает AP News.
Обновлено в 15:56
Автоспорт
Мик Шумахер впервые вывел на трассу болид «Формулы-1»
Мик Шумахер вывел Ferrari на трассу, на которой в минувшие выходные прошел Гран-при Бахрейна, в рамках тестового заезда.
Обновлено в 05:52
Хоккей
Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
«Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» и сократил отставание в серии — 1:2. Четвёртая игра пройдёт в Уфе 4 апреля.
Обновлено в 14:06
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве уступил «Вулверхэмптону»
Обновлено в 16:53
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:29
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Кино
Семья Началовой прокомментировала идею съемок фильма о певице
Родители умершей в марте певицы Юлии Началовой отреагировали на инициативу снять фильм о ней, они отметили, что не давали на это прав, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 06:36
Политика
Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуаидо
"Национальное учредительное собрание Венесуэлы утверждает разрешить продолжение судебного расследования в отношении гражданина Хуана Гуаидо", - говорится в принятом документе.
Обновлено в 20:41
Наука
Ученые ТюмГУ показали, возбудителей каких инфекций переносят летучие мыши и их эктопаразиты
Старший научный сотрудник института X-BIO ТюмГУ Мария Орлова совместно с коллегами из Ростовского-на-Дону противочумного института Роспотребнадзора оценили участие летучих мышей и их эктопаразитов в циркуляции возбудителей природно-очаговых инфекций на юге России.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено в 16:30
Общество
Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes
Территория советского автогиганта сохранила историческую преемственность, только отсюда теперь будут выходить "Мерседесы" Но глаз приковывают не столько отполированные до блеска машины, сколько облик самого дилерского центра.
Обновлено в 14:10
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России предложило включить в Налоговый кодекс пять новых глав.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Появилось видео взрыва в академии в Петербурге
Обновлено в 16:20
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
35-летняя певица Согдиана вышла замуж в третий раз
Певица Согдиана развелась с предыдущим мужем еще в 2011 году и с тех пор, казалось поклонникам, полностью сосредоточилась на работе.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено в 21:22
Технологии
Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям
Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что любит золото
Обновлено в 18:42
Футбол
Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Общество
Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу
Обновлено в 13:38
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:11
Политика
Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
Бывший офицер Минобороны получил 19 лет за участие в ИГ
Бывшего офицера Минобороны Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в «Исламском государстве» (организация запрещена в РФ).
Обновлено в 04:28
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в ДТП
Сэм Янгер, сын главы Службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, погиб в автокатастрофе.
Обновлено в 11:30