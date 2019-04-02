Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу водыВедомости 11:06
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражного суда.
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с чего всё началось
Общественная петиция против возведения завода, который может нанести экосистеме уникального озера непоправимый ущерб, набрала свыше миллиона подписей.Lenta.ru11:35
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От кого на самом деле нужно спасать Байкал: расследование «КП». Часть 2
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