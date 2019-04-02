Суд запретил строить на Байкале завод по розливу водыВедомости 11:06

с чего всё началось

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражного суда.

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

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Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.

Футбол Муса признан игроком года в Нигерии Форвард саудовского «Аль-Насра» Ахмед Муса назван лучшим игроком прошедшего года в Нигерии.