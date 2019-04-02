Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу водыВедомости 11:06
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражного суда.
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с чего всё началось
Общественная петиция против возведения завода, который может нанести экосистеме уникального озера непоправимый ущерб, набрала свыше миллиона подписей.Lenta.ru11:35
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Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
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В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
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В Хабаровском крае загорелись два корпуса детского оздоровительного лагеря "Океан". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
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Обновлено в 03:05
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Бывшего вице-президента США Байдена вновь обвинили в домогательствах
Как сообщает телеканал CNN, в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена вновь звучат обвинения в домогательствах.
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Экс-тренер ФК «Навбахор» дисквалифицирован за попытку «договорняков»
Бывший главный тренер футбольного клуба "Навбахор" (Наманган) Ильхом Муминжанов оштрафован на 6 тысяч долларов и дисквалифицирован на 5 лет за попытку организации договорных матчей и нарушение профессиональной этики при подписании контракта с игроками в чемпионате Узбекистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).
Обновлено в 13:00