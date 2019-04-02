Общество

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу водыВедомости 11:06

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражного суда.
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Общественная петиция
 против возведения завода, который может нанести экосистеме уникального озера непоправимый ущерб, набрала свыше миллиона подписей.
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Строительство китайского завода по производству воды на Байкале остановлено

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Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
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