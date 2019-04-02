Суд запретил строить на Байкале завод по розливу водыВедомости 11:06

с чего всё началось

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражного суда.

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

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Армия и оружие Небензя назвал условие для дальнейшего ядерного разоружения По словам постпреда, потребуется сформировать предпосылки, которые помогли бы продвинуться по пути ядерного разоружения.

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Футбол «Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей 2 апреля между коллективами «Вильярреал» и «Барселона» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.

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