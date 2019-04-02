Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу водыВедомости 11:06
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражного суда.
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с чего всё началось
Общественная петиция против возведения завода, который может нанести экосистеме уникального озера непоправимый ущерб, набрала свыше миллиона подписей.Lenta.ru11:35
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Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Формулы-1»
Сын знаменитого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик дебютировал за рулем болида Ferrari на тестах в Бахрейне.
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Армия и оружие
Предварительные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году
Предварительные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут начаться в этом году, заявил журналистам во вторник гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.
Обновлено в 07:15
Политика
Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
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В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
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Алексей Панин считает россиян «злобными уродцами»
В своем профиле в социальной сети Instagram российский актер Алексей Панин разместил пост, в котором назвал россиян самыми злыми людьми в мире.
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Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
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Экономика
Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии
Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии в ряде районов страны, необходимые для стабилизации работы энергосистемы, заявил вице-президент, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
Обновлено в 18:16
Политика
Президент Алжира уходит в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика проинформировал конституционный совет страны о своём решении уйти в отставку, передаёт Ennahar.
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Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено в 15:53
Общество
Свидетельство СНИЛС больше не выдают
Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Небензя назвал условие для дальнейшего ядерного разоружения
По словам постпреда, потребуется сформировать предпосылки, которые помогли бы продвинуться по пути ядерного разоружения.
Обновлено в 13:07
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Футбол
«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей
2 апреля между коллективами «Вильярреал» и «Барселона» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке
США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
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Технологии
В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования
Изоляция рунета: В середине февраля Госдума России приняла в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Сын миллиардера и известный светский тусовщик Алексей Гарбер сделал предложение руки и сердца Миле Волчек.
Обновлено в 14:58
Общество
Александр Флегинский занялся кофейным бизнесом
Александр Флегинский занялся кофейным бизнесом Бывший кинопрокатчик и действующий ресторатор Александр Флегинский откроет сеть кофеен в Перми и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Музыка
Певица Монеточка выпустила новый клип на песню «Нимфоманка»
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Политика
Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле
Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
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Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в России
Обновлено в 09:22
Политика
Песков подтвердил визит Нетаньяху
"Достигнута договоренность о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху", - подтвердил журналистам сообщения из Израиля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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Политика
В НАТО обсудят закупку Турцией российских С-400
Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне обсудят закупку Турцией российских систем С-400.
Обновлено в 16:24
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Энергетика
«Нафтогаз» хочет привлечь до $1 млрд китайских инвестиций
Инвестиции украинская компания планирует привлекать в несколько этапов "Нафтогаз Украины" намерен привлечь до 1 млрд долларов китайских инвестиций, которые в том числе пойдут на проекты по бурению скважин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 06:05