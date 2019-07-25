Суд по иску Омского транспортного прокурора запретил эксплуатацию на землях сельхозназначения частного аэродрома "Поповка", который в мае следующего года владелец планирует переименовать и назвать в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летов.

Политика Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.

Экономика Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3% Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Происшествия Сбежавший на Кубани особо опасный преступник обезглавил брата Уроженец Республики Саха, 39-летний Антон Санников, совершивший побег при конвоировании в Армавире 24 июля, был обвинен в убийстве своего старшего брата.

Политика В ГБР закончили допрос Порошенко Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.

Политика У независимых кандидатов в Мосгордуму прошли обыски В Москве прошли обыски сразу у нескольких независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы.

Происшествия Участок главной трассы обрушился в Сочи Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.

Политика Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».

Общество Синоптики рассказали о холодном фронте в Москве Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ждать жителям столицы на предстоящей неделе.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.

Происшествия На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.

Происшествия Федерация плавания США покрывала тренера, совратившего 13-летнюю Чиновники Федерации плавания США попали в скандал из-за тренера Сунити Фудзисимы.

Общество Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.

Спорт США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.

Армия и оружие МИД сделал заявление послу Южной Кореи по инциденту над Японским морем Замминистра иностранных дел Игорь Моргулов заявил послу Южной Кореи, что российские летчики в инциденте над Японским морем действовали строго в соответствии с положениями международного права.

Происшествия Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.

Политика Мюллер не оправдал Трампа в своем докладе Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "российское дело", заявил, что его окончательный доклад не оправдал американского лидера Дональда Трампа в возможности совершения преступлений.