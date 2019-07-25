Общество
Суд запретил работу аэродрома имени Егора Летова под ОмскомРИА Новости 03:49
Суд по иску Омского транспортного прокурора запретил эксплуатацию на землях сельхозназначения частного аэродрома "Поповка", который в мае следующего года владелец планирует переименовать и назвать в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летов.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
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Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
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Сбежавший на Кубани особо опасный преступник обезглавил брата
Уроженец Республики Саха, 39-летний Антон Санников, совершивший побег при конвоировании в Армавире 24 июля, был обвинен в убийстве своего старшего брата.
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Вышел новый трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено в 11:29
Политика
В ГБР закончили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:03
Политика
У независимых кандидатов в Мосгордуму прошли обыски
В Москве прошли обыски сразу у нескольких независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 00:11
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
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Происшествия
Участок главной трассы обрушился в Сочи
Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
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Политика
Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
Обновлено в 10:55
Общество
Синоптики рассказали о холодном фронте в Москве
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ждать жителям столицы на предстоящей неделе.
Обновлено в 10:48
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украинские чиновники утверждают, что нашли альтернативу российскому газу.
Обновлено в 08:19
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Федерация плавания США покрывала тренера, совратившего 13-летнюю
Чиновники Федерации плавания США попали в скандал из-за тренера Сунити Фудзисимы.
Обновлено в 08:13
Общество
Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 05:51
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Наука
Периодов глобального потепления не было до XX века
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
МИД сделал заявление послу Южной Кореи по инциденту над Японским морем
Замминистра иностранных дел Игорь Моргулов заявил послу Южной Кореи, что российские летчики в инциденте над Японским морем действовали строго в соответствии с положениями международного права.
Обновлено в 11:23
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Обновлено в 09:37
Политика
Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
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Роман Широков: «Если бы новички „Краснодара“ были так хороши, то не переехали бы в Россию»
Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы.
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Политика
Мюллер не оправдал Трампа в своем докладе
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "российское дело", заявил, что его окончательный доклад не оправдал американского лидера Дональда Трампа в возможности совершения преступлений.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
«Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции сообщило об окончании первого этапа поставок российских ЗРК С-400 в страну.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
44-летняя Натали Имбрулья забеременела благодаря ЭКО и донору
Британская певица Натали Имбрулья поделилась со своими поклонниками радостной новостью.
Обновлено в 02:19