Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границуРоссийская газета вчера в 10:44
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля. Адвокат бывшей жены футболиста Оксаны Сергей Жорин рассказал "Спорт-Экспрессу" о том, что долг по алиментам их дочери до сих пор не погашен.
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с чего всё началось
Разбирательства длятся уже около года. Спортсмен по-прежнему оттягивает погашение многомиллионной задолженности на содержание ребенка от первого брака — 10-летней Ангелины. Все зашло настолько далеко, что на прошлой неделе Тарасову закрыли выезд за пределы РФ, а также арестовали все счета в банках.StarHit.ruвчера в 01:30
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Адвокат Жорин представил доказательства того, что Тарасову ограничен выезд из РФ
Спорт-Экспрессвчера в 15:54
Тарасову ограничат право вождения автомобиля в случае невыплаты алиментов в ближайшие дни
Sport24.ruвчера в 05:40
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