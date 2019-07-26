Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границуРоссийская газета вчера в 10:44

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля. Адвокат бывшей жены футболиста Оксаны Сергей Жорин рассказал "Спорт-Экспрессу" о том, что долг по алиментам их дочери до сих пор не погашен.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу

Разбирательства длятся уже около года. Спортсмен по-прежнему оттягивает погашение многомиллионной задолженности на содержание ребенка от первого брака — 10-летней Ангелины. Все зашло настолько далеко, что на прошлой неделе Тарасову закрыли выезд за пределы РФ, а также арестовали все счета в банках.
StarHit.ruвчера в 01:30

Подробнее о событии

Адвокат: мне не страшны угрозы Тарасова, готов ответить за каждое своё слово

Чемпионатвчера в 17:53

Тарасов пообещал в ближайшее время выплатить долг по алиментам

РИА Новостивчера в 15:55

Жорин предоставил доказательства запрета Тарасову на выезд из РФ

Газета.Ruвчера в 16:41

Адвокат Жорин представил доказательства того, что Тарасову ограничен выезд из РФ

Спорт-Экспрессвчера в 15:54

Бывшему мужу Бузовой запретили выезд за границу и закрыли счета

РЕН ТВвчера в 11:04

Тарасову ограничат право вождения автомобиля в случае невыплаты алиментов в ближайшие дни

Sport24.ruвчера в 05:40

Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу

StarHit.ruвчера в 01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
Футбол

«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче

Обновлено вчера в 23:42
Общество

Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен

В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии

Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Политика

Украинцы попросили Зеленского возобновить авиасообщение с Россией

На сайте главы Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновления авиасообщения с РФ.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Казани поссорившиеся родители оставили на обочине годовалую дочку

Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие

Американского генерала обвинили в домогательствах к полковнику

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 15:32
Здоровье

В Наровчатской больнице открылось местное отделение волонтеров-медиков

Местная районная участковая больница стала первой медицинской организацией в регионе, где появилось подобное отделение.
Обновлено вчера в 12:15
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

В Киеве голые мужчины пробежали по Крещатику

Вечером в пятницу в Киеве на Крещатике прохожие заметили группу из шести голых молодых мужчин.
Обновлено в 01:57
Авто

Стало известно, когда в России появится обновленный Mitsubishi ASX

Пока не известно, с какими моторами обновлённый кроссовер доберется до российских дилеров, однако в Европе ASX получил новый 150-сильный мотор объёмом 2,0 литра, который пришёл на смену прежнему 1,6-литровому агрегату.
Обновлено в 01:10
Политика

В штабах московских оппозиционеров идут обыски

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено вчера в 14:39
Здоровье

Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT

Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась статуса инвалида после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.
Обновлено вчера в 13:24
Общество

Названы десять самых позорных грамматических ошибок

Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно. Об этом 27 июля сообщает «Российская газета».
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет "Бекас" упал в Черновицкой области Украины, пострадали пилот и пассажир, сообщила в субботу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 01:27
Экономика

«История игрушек 4», Барби способствуют росту доходов Mattel

"История игрушек 4" стала одним из самых популярных мультфильмов года, собрав более $860 миллионов по всему миру.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

В Южной Корее при обрушении конструкции в клубе погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, ещё десять получили травмы в результате обрушения навесного этажа в ночном клубе в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 01:35
Политика

Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В США нашли мужское тело с пришитой женской головой

В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

В Китае рассказали об итогах встречи Лаврова с главой МИД КНР

В китайском внешнеполитическом ведомстве рассказали об итогах встречи главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Американский генпрокурор потребовал от Винника $100 млн

От Винника и интернет-биржи потребовали возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне, причём $12 млн штрафа — от Винника и $88 млн 596 тыс. 314 — со стороны биржи.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

В Москве задержан глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин

Как рассказал «Эху» его адвокат Вадим Прохоров, уже после ночного обыска в квартиру оппозиционного политика прибыли 10 вооруженных оперативников в масках.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено вчера в 12:25
Футбол

Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».
Обновлено вчера в 18:53
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приближается к миллиону га

В Красноярском крае на утро 26 июля зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 927,3 тыс. га.
Обновлено вчера в 01:53
Шоу-бизнес

Галкин выложил фото с Пугачевой

Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Общество

Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей

По данным регионального главка МЧС России, в Амурской области, где из-за паводка был объявлен режим ЧС, эвакуированы около тысячи человек.
Обновлено вчера в 22:49
ещё по теме
Дмитрий Тарасов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное