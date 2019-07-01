Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границуРоссийская газета 10:44

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля. Адвокат бывшей жены футболиста Оксаны Сергей Жорин рассказал "Спорт-Экспрессу" о том, что долг по алиментам их дочери до сих пор не погашен.
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Футболисту Тарасову закрыли выезд за границу

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