Гаджеты

Суд запретил Apple продавать старые модели iPhone в Китае
Ведомости
09:51

Суд в Китае обязал Apple прекратить продажу старых моделей iPhone в стране. Суд пришел к выводу, что компания нарушила два патента, принадлежащих американскому производителю чипов Qualcomm. Об этом говорится в сообщении Qualcomm.
Ведомости09:51

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Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhone

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Apple запретили продавать iPhone в Китае

Lenta.ru12:15

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Коммерсантъ10:59

Суд запретил Apple продавать старые модели iPhone в Китае

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