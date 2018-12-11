с чего всё началось

Суд в Китае обязал Apple прекратить продажу старых моделей iPhone в стране. Суд пришел к выводу, что компания нарушила два патента, принадлежащих американскому производителю чипов Qualcomm. Об этом говорится в сообщении Qualcomm.

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Гаджеты Гаджеты AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств Бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств.

Гаджеты Гаджеты В Сети появились данные о смартфоне Xiaomi Mi Note 4 Объем оперативной памяти составит с шесть/восемь гигабайтов на выбор, а собственной физической - 64/128 гигабайтов.

Гаджеты Гаджеты Samsung заподозрили в подделке бренда Supreme на презентации смартфона На презентации Galaxy A8S Samsung анонсировала партнёрство с брендом одежды Supreme. Изданиям кампания показалась странной.

Гаджеты Гаджеты AMD зарегистрировала торговую марку Vega II Компания AMD зарегистрировала новую торговую марку Vega II и её логотип, который отличается от старого двумя вертикальными полосками, обозначающими римскую цифру «II».

Гаджеты Гаджеты Сканер отпечатков пальцев на OnePlus 6T со временем работает быстрее На форуме официального сайта компании OnePlus появилась новая информация о Screen Unlock, сканере отпечатка пальцев на OnePlus 6T.

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Гаджеты Гаджеты Опубликовано фото, сделанное основной камерой смартфона Lenovo Z5s В Сети появляется все больше подробностей о смартфоне Lenovo Z5s.

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