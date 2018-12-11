Гаджеты
Суд в Китае обязал Apple прекратить продажу старых моделей iPhone в стране. Суд пришел к выводу, что компания нарушила два патента, принадлежащих американскому производителю чипов Qualcomm. Об этом говорится в сообщении Qualcomm.
Ведомостивчера в 09:51
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с чего всё началось
Производитель чипов Qualcomm в понедельник, 10 декабря, добился в китайском суде предварительного запрета на импорт и продажу ряда старых моделей iPhone из-за нарушений патентов.Коммерсантъвчера в 10:59
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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