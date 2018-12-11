с чего всё началось

"Все модели iPhone остаются доступными для наших клиентов в Китае", заверили в компании, добавив, что используют все свои права в судебных инстанциях. Что будет с акциями Сразу после сообщения о запрете на продажу "Айфонов" акции Apple стали падать в цене, потеряв около 2%.

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Гаджеты Гаджеты Apple представит умную беспроводную зарядку AirPower Беспроводное зарядное устройство AirPower было представлено корпорацией Apple уже год назад, однако до сих пор так и не появилось в продаже.

Гаджеты Гаджеты Apple Pay скоро появится в Германии Тим Кук подтвердил, что Германия получит Apple Pay до конца 2018 года еще в июле, и похоже, что фирма выполнит свое обещание.

Гаджеты Гаджеты Samsung заподозрили в подделке бренда Supreme на презентации смартфона Бренд Samsung заподозрили в выпуске подделки продукции марки одежды Supreme.

Гаджеты Гаджеты AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств Бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств.

Гаджеты Гаджеты В Сети появились данные о смартфоне Xiaomi Mi Note 4 Объем оперативной памяти составит с шесть/восемь гигабайтов на выбор, а собственной физической - 64/128 гигабайтов.

Гаджеты Гаджеты AMD зарегистрировала торговую марку Vega II Компания AMD зарегистрировала новую торговую марку Vega II и её логотип, который отличается от старого двумя вертикальными полосками, обозначающими римскую цифру «II».

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Гаджеты Гаджеты Сканер отпечатков пальцев на OnePlus 6T со временем работает быстрее На форуме официального сайта компании OnePlus появилась новая информация о Screen Unlock, сканере отпечатка пальцев на OnePlus 6T.

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Гаджеты Гаджеты Хакеры взломали консоль PlayStation Classic Пользователь Twitter под ником «bakueikozo» поделился новым видео, подтверждающим, что PlayStation Classic была взломан.

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