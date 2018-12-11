Гаджеты
В Китае запретили продавать «Айфоны». Apple проиграла патентную войну
В Китае запретили продавать «Айфоны». Apple проиграла патентную войнуРБК00:32
"Все модели iPhone остаются доступными для наших клиентов в Китае", заверили в компании, добавив, что используют все свои права в судебных инстанциях. Что будет с акциями Сразу после сообщения о запрете на продажу "Айфонов" акции Apple стали падать в цене, потеряв около 2%.
РБК00:32
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с чего всё началось
Производитель чипов Qualcomm в понедельник, 10 декабря, добился в китайском суде предварительного запрета на импорт и продажу ряда старых моделей iPhone из-за нарушений патентов.Коммерсантъвчера в 10:59
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