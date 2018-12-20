с чего всё началось

Компания Apple временно убирает с полок своих официальных магазинов в Германии модели iPhone 7 и 8 после решения окружного суда в Мюнхене о том, что компания нарушает патентные права поставщика комплектующих Qualcomm. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Apple в Германии.

Apple уберет с полок магазинов в Германии iPhone 7 и 8

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