Гаджеты
Apple уберет с полок магазинов в Германии iPhone 7 и 8
Apple уберет с полок магазинов в Германии iPhone 7 и 8ТАСС12:02
Компания Apple временно убирает с полок своих официальных магазинов в Германии модели iPhone 7 и 8 после решения окружного суда в Мюнхене о том, что компания нарушает патентные права поставщика комплектующих Qualcomm. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Apple в Германии.
ТАСС12:02
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с чего всё началось
Немецкий суд в четверг постановил, что Apple нарушила патент компании Qualcomm, и запретил ей продавать некоторые модели iPhone в Германии, сообщает Reuters.Ведомости10:36
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