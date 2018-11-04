Гаджеты

Суд запретил Apple продавать старые модели iPhone в Германии
Ведомости
10:36

Немецкий суд в четверг постановил, что Apple нарушила патент компании Qualcomm, и запретил ей продавать некоторые модели iPhone в Германии, сообщает Reuters. Запрет касается моделей 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. Он не вступит в силу, если Apple подаст апелляцию.
Ведомости10:36

Подробнее о событии

Qualcomm выиграла суд у Apple в Германии

Коммерсантъ13:09

В Германии перестанут продавать старые модели iPhone

ТВ Центр12:31

В Германии Apple проиграла Qualcomm судебное дело о деталях iPhone

РБК12:29

Старые iPhone исчезнут из немецких магазинов по решению суда

News.ru12:22

В Германии признали Apple виновной в нарушении патентных прав Qualcomm

РИА Новости11:05

Apple уберет с полок магазинов в Германии iPhone 7 и 8

ТАСС12:02

Продажи iPhone в Китае под угрозой

Computerworld Россия17 декабря в 02:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Гаджеты

Среди новых флагманов Samsung может появиться модель Galaxy S10 Edge

Бренд Edge корейский производитель не использовал для своих флагманов с выпуска Galaxy S7 Edge в 2016 году.
Обновлено в 14:41
Гаджеты

Huawei запускает в России платежную систему Huawei Pay

Компания Huawei вместе с платежным сервисом UnionPay запускает в России систему бесконтактной оплаты Huawei Pay.
Обновлено в 10:13
Гаджеты

В Apple назвали нормой погнутые iPad Pro

В Apple признали, что новые планшеты iPad Pro могут продаваться c небольшим изгибом алюминиевого корпуса, причем это нельзя считать производственным дефектом.
Обновлено в 07:07
Гаджеты

Смартфон Lenovo Z5 Pro обошел iPhone XS по мощности в тестах AnTuTu

Смартфон Lenovo Z5 Pro показал более высокую производительность в тестах AnTuTu, чем iPhone XS от Apple.
Обновлено в 10:19
Гаджеты

В Сети появились фотографии нового смартфона OnePlus 7

Обновлено в 10:24
Гаджеты

Компания Xiaomi представила фотопринтер для смартфонов

Корпорация Xiaomi представила в четверг компактный цветной фотопринтер.
Обновлено в 17:11
Гаджеты

Microsoft изменила меню «Пуск» в новой версии Windows 10

Компания Microsoft выпустила свежую тестовую сборку операционной системы Windows 10 под номером 18305.
Обновлено в 07:43
Гаджеты

Смартфоны Google Pixel 3 и 3 XL отказываются нормально звонить

Отмечается, что проблема не решается путем сброса смартфона на заводские настройки.
Обновлено в 16:09
Гаджеты

Новый смартфон с пятью камерами от Nokia прошёл сертификацию

В Сети появилась информация, что новое устройство Nokia 9 PureView с пятью камерами прошло сертификацию в организации Bluetooth Special Interest Group.
Обновлено в 14:19
Гаджеты

В WhatsApp появилась новая опция для звонков

В WhatsApp стало проще звонить. В новой версии мессенджера упросили возможность управления групповыми звонками.
Обновлено в 17:05
Гаджеты

Россияне выберут лучший гаджет 2018 года

Российским пользователям предложат выбрать гаджеты года в 45 номинациях, всего будет представлено более 200 устройств.
Обновлено в 10:05
Гаджеты

Tesoro анонсирует продажи клавиатуры Gram MX One

Сегодня компания Tesoro объявила о выпуске клавиатуры Gram MX One.
Обновлено в 11:17
Гаджеты

Huawei представила детские смарт-часы

Китайская компания Huawei официально анонсировала детские смарт-часы Honor K2, которые поступят в продажу 26 декабря.
Обновлено в 10:47
Гаджеты

Meizu меняет стратегию, чтобы успешно конкурировать с Xiaomi

Несколько недель назад компания Meizu выпустила на рынке Индии смартфоны Meizu 16th, Meizu M6T и Meizu C9 — после перерыва китайский производитель снова решил попробовать покорить рынок Индии, только в этот раз выбрав другую стратегию.
Обновлено в 10:30
Гаджеты

Начат прием предварительных заказов на объективы Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM Sports

Обновлено в 15:53
Главное