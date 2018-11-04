Немецкий суд в четверг постановил, что Apple нарушила патент компании Qualcomm, и запретил ей продавать некоторые модели iPhone в Германии, сообщает Reuters. Запрет касается моделей 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. Он не вступит в силу, если Apple подаст апелляцию.

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