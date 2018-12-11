с чего всё началось

Китайский суд принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов iPhone компании Apple.

Гаджеты Гаджеты Honor представила первый в мире смартфон с «дыркой» в дисплее

Гаджеты Гаджеты AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств Бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых популярных iOS-устройств.

Гаджеты Гаджеты В Сети появились данные о смартфоне Xiaomi Mi Note 4 Объем оперативной памяти составит с шесть/восемь гигабайтов на выбор, а собственной физической - 64/128 гигабайтов.

Гаджеты Гаджеты Компания Apple сделает беспроводную зарядку AirPower «умной» Американская технологическая компания Apple все-таки готовится представить свою многофункциональную беспроводную зарядку AirPower, которая была представлена еще в 2017 году.

Гаджеты Гаджеты Samsung заподозрили в подделке бренда Supreme на презентации смартфона На презентации Galaxy A8S Samsung анонсировала партнёрство с брендом одежды Supreme. Изданиям кампания показалась странной.

Гаджеты Гаджеты Стодолларовый Oukitel U25 Pro получил 4 ГБ ОЗУ и двойную камеру

Гаджеты Гаджеты Новая «умная» куртка от Google и Levi’s полностью заменяет смартфон Новая умная одежда имеет вмонтированное специальное устройство, что-то вроде мини-компьютера под названием Computer Trucker.

Гаджеты Гаджеты AMD зарегистрировала торговую марку Vega II Компания AMD зарегистрировала новую торговую марку Vega II и её логотип, который отличается от старого двумя вертикальными полосками, обозначающими римскую цифру «II».

Гаджеты Гаджеты Доступно первое изображение NUC Intel Ghost Canyon X

Гаджеты Гаджеты Сканер отпечатков пальцев на OnePlus 6T со временем работает быстрее На форуме официального сайта компании OnePlus появилась новая информация о Screen Unlock, сканере отпечатка пальцев на OnePlus 6T.

Гаджеты Гаджеты Опубликовано фото, сделанное основной камерой смартфона Lenovo Z5s В Сети появляется все больше подробностей о смартфоне Lenovo Z5s.

Гаджеты Гаджеты За 40 долларов Corsair предлагает набор модулей памяти объемом 0 ГБ

Гаджеты Гаджеты В начале 2019 года выйдет прошивка One UI для смартфонов Samsung В январе следующего года ожидается выпуск прошивки One UI, предназначенной для смартфонов из модельного ряда Galaxy.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi выпустила увлажнитель воздуха по цене 29 долларов