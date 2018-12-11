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Китайский суд принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов iPhone компании Apple.
Газета.Ru19:07
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с чего всё началось
Производитель чипов Qualcomm в понедельник, 10 декабря, добился в китайском суде предварительного запрета на импорт и продажу ряда старых моделей iPhone из-за нарушений патентов.Коммерсантъ10:59
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