Происшествия
Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонииТАСС 03:48
Судебный процесс по уголовному делу экс-адвоката ЮКОСа начался в июне 2018 года и проходил в заочной форме. В ходе судебного разбирательства суд отказал в ходатайстве защиты Ивлева о возврате уголовного дела в прокуратуру в связи с отсутствием оснований.
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с чего всё началось
Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС03:48
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