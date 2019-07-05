Происшествия

Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонииРБК 14:45

Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
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