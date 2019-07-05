Происшествия
Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонииРБК 14:45
Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
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Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
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Творческие способности требуют выхода.
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Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.
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Обновлено в 19:55
Происшествия
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Полицейские задержали капитана судна, перевернувшегося в Черном море в районе поселка Джубга, сообщили ТАСС в главке МВД по Краснодарскому краю.
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Обновлено 03 июля в 10:16
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Исследователи из Сеульского университета под руководством Чжо Гю-Чжина (Kyu-Jin Cho) создали робота с крайне простой конструкцией, способного при этом преодолевать большие относительно его размера препятствия.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
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В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал поджигателей редакций РИА ФАН и НТВ
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении четырех фигурантов дела о поджоге редакций Федерального агентства новостей (ФАН) и НТВ осенью прошлого года.
Обновлено в 13:18
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
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Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
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Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Общество
Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.
Обновлено в 11:14
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
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Политика
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В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
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Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
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CD Project Red рассказала о «прокачке» владения оружием в духе The Elder Scrolls
Обновлено в 12:09
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04