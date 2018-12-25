Происшествия

Суд заочно арестовал экс-руководителя Росалкогольрегулирования
Ведомости
10:30

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно», — огласила постановление судья. Согласно решению суда, Чуян проведет в СИЗО два месяца с момента задержания.
Ведомости10:30

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Суд в Москве заочно арестовал экс-главу «Росалкогольрегулирования»

Интерфакс10:49

Суд заочно арестовал бывшего начальника алкогольного надзора

РБК10:28

Суд заочно арестовал экс-руководителя Росалкогольрегулирования

Ведомости10:30

Суд заочно арестовал экс-главу Росалкогольрегулирования

ТАСС10:38

Суд заочно арестовал экс-главу Росалкогольрегулирования

РИА Новости10:24

Олег Трутнев о том, как алкоголь довел Игоря Чуяна до уголовного дела

Коммерсантъ09:05

Уволенный Медведевым чиновник, ответственный за алкоголь, объявлен в международный розыск

URA.Ru05:57
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Политика

Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по спорным вопросам

Обновлено в 12:14
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались почти четыре часа

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры.
Обновлено в 11:20
Общество

Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1

Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.
Обновлено в 09:51
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Экономика

Путин подписал закон об увеличении МРОТ на 117 руб

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума — 11280 руб. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 12:13
Политика

Путин заявил о важности работы с регионами для реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы заявил о важности тесной работы с регионами для реализации национальных проектов, а также выстраивания предметной работы с общественными объединениями, профсоюзами, бизнесом и проведения гражданской экспертизы законодательных инициатив.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Политика

Володин предложил Путину проверить актуальность Конституции

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что можно пересмотреть Конституцию на предмет актуальности положений.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-руководителя Росалкогольрегулирования

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно», — огласила постановление судья.
Обновлено в 10:30
Общество

Путин подписал закон о любительской рыбалке

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге

По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Следствие назвало причину крушения Boeing в Индонезии

Следствие пришло к выводу, что причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море в октябре 2018 года могла стать неправильная настройка датчика скорости.
Обновлено в 11:12
Спорт

Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:38
Политика

Военные предприятия Украины попали в список санкций России

Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Политика

Медведев расширил санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.
Обновлено в 06:51
Политика

Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров ОСК

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров АО «Объединенной судостроительной корпорации», сообщает компания.
Обновлено в 12:09
Политика

Косачев на встрече с Путиным предложил создать «список Браудера»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече российских парламентариев с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать реестр одиозных зарубежных политиков, отличившихся наиболее лживыми высказываниями о России.
Обновлено в 12:49
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Юрист: футболисту «Спартака» грозит до 10 лет тюрьмы

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой - жены полузащитника московской "Спартака" Дениса Глушакова, сообщил, что капитану красно-белых грозит до 10 лет тюрьмы, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 12:05
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика

Россиян ждет в 2020 году еще одна пенсионная реформа

Система ИПК поможет изменить государственную накопительную пенсионную систему. Взносы в нее были остановлены, начиная с 2014 года.
Обновлено в 07:38
Общество

"Как со слухом у мэра?" Кадыров ответил на жалобу маленького блогера

Кадыров опубликовал в сети "ВКонтакте" обращение мальчика, обратив на него внимание главы Грозного Ибрагима Закриева.
Обновлено в 10:27
Политика

Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале

Обновлено в 10:50
Происшествия

Юношу перемололо в снегоуборочной машине в Москве

По данным РЕН ТВ, юноша решил пошутить и запрыгнул на заднюю конструкцию машины. Выбраться он уже не смог: механизм затянул и перемолол его.
Обновлено в 12:06
Происшествия

СК на Алтае проверит информацию о новогоднем дебоше депутата

Обновлено в 07:55
Политика

Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на предновогодний обед

Президент России выразил желание пообщаться с белорусским лидером с глазу на глаз Президент России Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко на предновогодний обед.
Обновлено в 08:13
Политика

Путин: Итоги реализации нацпроектов россияне увидят уже в 2019 году

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Государственной Думы и Совета Федерации заявил, что уже в наступающем году граждане страны почувствуют позитивные результатов реализации национальных проектов.
Обновлено в 12:56
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