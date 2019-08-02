Энергетика
Суд занял сторону ЛУКОЙЛа в споре с «Роснефтью» о цене перевалки нефтиРБК вчера в 13:10
Ранее ФАС признала Варандейский терминал нарушителем закона о защите конкуренции. Антимонопольное дело было возбуждено по заявлениям компаний «Башнефть» и «Башнефть-Полюс» (дочерние структуры «Роснефти»). Представитель ФАС заявил РБК, что ведомство оспорит решение суда в апелляции.
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Общество
Финляндия ужесточает требования для получения визы
В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено вчера в 00:23
Общество
В центре Москвы начинается акция за свободные выборы
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России
На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Политика
В США назвали условия для снятия санкций по делу Скрипалей
Госдепартамент США назвал условия, при которых Вашингтон отменит антироссийские санкции по делу Скрипалей.
Обновлено в 02:17
Интернет
Алгоритмы Facebook помогут интернет-компаниям искать дубликаты видео и изображений для борьбы с недопустимым контентом
Facebook отмечает, что она впервые поделилась подобной технологией, и в компании надеются, что с её помощью другие крупные порталы и сервисы, небольшие студии по разработке ПО и некоммерческие организации смогут эффективнее бороться с распространением недопустимого медиа-контента в мировой Сети.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы
Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
Обновлено в 05:56
Происшествия
38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в пекинском бассейне
Не менее 38 человек госпитализированы из-за предположительной утечки хлора в бассейне на юго-западе Пекина, сообщает в субботу China Daily.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Петербургская пара легализовала 10 тысяч мигрантов
В Петербурге задержаны участники преступной группы, которые более чем за два года легализовали 10 тысяч мигрантов.
Обновлено в 07:44
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»
Президент России Владимир Путин подписал закон, восстанавливающий "дачную амнистию" до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.
Обновлено вчера в 13:51
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского
Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Единоборства
«Танковый биатлон» пройдет в Алабино с 3 по 17 августа
С 3 по 17 августа 2019 года в рамках V Армейских международных игр состоится танковый биатлон на полигоне «Алабино» в Наро-Фоминском округе.
Обновлено 01 августа в 05:19
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Политика
Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве
Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
Обновлено в 06:47
Игры
Авторы Ghost Recon Breakpoint поделились особенностями PC-версии
Компания Ubisoft на своём официальном YouTube-канале опубликовала новый трейлер Ghost Recon Breakpoint, в котором авторы поделились особенностями PC-версии проекта.
Обновлено в 03:09
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Обновлено в 06:44
Политика
Трамп: хорошим отношениям с Россией мешала «охота на ведьм»
Президент США Дональд Трамп назвал причину, которая мешала хорошим отношениям с Россией.
Обновлено вчера в 18:43
Культура
Умер композитор Баррингтон Фелунг
За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.
Обновлено вчера в 09:21
Экономика
Машиностроение и фармацевтика. Индийские компании расширят производство в Подмосковье
«Речь шла о сотрудничестве в сфере фармацевтики, один из индийских производителей капсул для лекарств намерен прийти на российский рынок, много вопросов было по экспорту нашей сельхозпродукции и в сфере производства оборудования для электрозарядных станций», — сообщил Антон Логинов.
Обновлено в 04:34
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной страной
Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас.
Обновлено вчера в 23:44
Спорт
Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42