Энергетика
Суд занял сторону ЛУКОЙЛа в споре с «Роснефтью» о цене перевалки нефтиРБК вчера в 13:10
Ранее ФАС признала Варандейский терминал нарушителем закона о защите конкуренции. Антимонопольное дело было возбуждено по заявлениям компаний «Башнефть» и «Башнефть-Полюс» (дочерние структуры «Роснефти»). Представитель ФАС заявил РБК, что ведомство оспорит решение суда в апелляции.
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Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Обновлено в 03:13
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Футбол
Зобнин назвал переход Шюррле большим плюсом для «Спартака»
Андре Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В московском клубе футболист будет выступать под 20-м номером.
Обновлено в 04:12
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Здоровье
Грибы на Алтае в этом году могут быть токсичными
Обновлено в 03:55
Общество
Посольство США призвало американцев не ходить в центр Москвы 3 августа
Посольство США в Москве рекомендовало американским гражданам в субботу, 3 августа, избегать районов российской столицы, где может состояться не согласованная властями акция протеста.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Технологии
Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37
Экономика
На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ
С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.
Обновлено 01 августа в 07:11
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Армия и оружие
Корветы Балтфлота вышли на охоту за подлодкой
Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, поиск и уничтожение подводной лодки условного противника корветы БФ "Бойкий", "Стерегущий" и "Стойкий" отработают во взаимодействии с четырьмя противолодочными самолетами Ил-38Н противолодочной авиации Тихоокеанского и Северного флотов.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными
Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Путин подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей по геолокации телефона.
Обновлено в 02:48
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Авто
Как проехать по песку? 6 водительских приемов и столько же вещей, без которых не обойтись
Правила движения по песку Вначале представим себе, что песчаный участок грунтовой дороги начался неожиданно.
Обновлено в 03:07
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
Три человека погибли, двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на власти.
Обновлено в 01:40
Космос
Конструкторы сообщили о готовности «Союза МС-14» к полёту на МКС
Члены Совета главных конструкторов по российскому сегменту МКС в РКК «Энергия» сообщили, что пилотируемый корабль «Союз МС-14» готов к запуску.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019
На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной страной
Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории музыки
До конца гастрольного тура Divide осталось еще 12 концертов, а Ширан уже смог собрать более 700 миллионов долларов.
Обновлено в 04:09
Гаджеты
ZTE представит собственный 5G-модем для смартфонов во второй половине 2019 года
Если смартфон Huawei имеет собственный 5G-модем Balong 5000, то аппарат ZTE оснащён решением от Qualcomm (Snapdragon X50).
Обновлено в 04:24