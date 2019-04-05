Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»РБК 08:25

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах. Это следует из материалов на портале столичных судов общей юрисдикции.
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Суд отключил «Плеер.ру»

Коммерсантъ08:42

Суд 16 мая проверит законность закрытия на 30 суток интернет-магазина «Плеер.ру»

ТАСС09:07

Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли на месяц за нарушения

Интерфакс07:25

Суд приостановил работу «Плеер.ру»

РИА Новости06:53

Юристы «Плеер.ру» оспорят закрытие интернет-магазина на 30 дней

Говорит Москва10:21

ФНС объяснила закрытие интернет‐магазина «Плеер.ру»

Телеканал 360°07:10

Судебные приставы опечатали магазин «Плеер.ру»

Rambler News Service11:31
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Политика

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Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
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Пеле: «Думаю, я готов снова играть»

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Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%.
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Лолита впервые отреагировала на свадьбу Цекало с американской актрисой

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Армия и оружие

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Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
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Общество

Twitter оштрафовали на три тысячи рублей

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Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Общество

Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Обновлено в 03:41
Политика

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ситуация с лишением российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) довела европейские институты до кризиса.
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Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом

Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.
Обновлено в 11:51
Политика

Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы

Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
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Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Культура

СМИ назвали диагноз ведущего НТВ Андрея Норкина

Ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина госпитализировали в больницу с гипертоническим кризом, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на жену журналиста.
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Армия и оружие

Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи

Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено в 13:44
Общество

МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах

Обновлено в 11:44
Футбол

Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»

В «Интере» по окончании сезона сменится тренер. Как сообщает Calciomercato, работать с «нерадзурри» будет Антонио Конте.
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«Curiosity» показал, как выглядят солнечные затмения с Марса

Транзит по солнечному диску Фобоса, размер которого составляет около 23 километров, был пойман камерой «Curiosity» 26 марта 2019 года на 2359-й день его пребывания на Марсе, а менее крупного Деймоса диаметром 6,2 километра – 17 марта 2019 года на 2350 сол.
Обновлено вчера в 15:31
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