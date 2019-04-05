Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»РБК 08:25
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах. Это следует из материалов на портале столичных судов общей юрисдикции.
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Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 11:47
Политика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено в 12:56
Политика
Анализ не выявил алкоголь в крови Порошенко
Анализ не выявил алкоголь в крови кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко, сообщил в пятницу главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.
Обновлено в 09:42
Общество
Малышева отказалась извиняться за критику остеопатии
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Футбол
Пеле: «Думаю, я готов снова играть»
Обновлено в 12:47
Экономика
В МЭР дали прогноз по инфляции в России
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%.
Обновлено в 09:25
Политика
Замминистра финансов США стал президентом Всемирного банка
Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпасс стал президентом Всемирного банка.
Обновлено в 13:36
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Авто
В России открыт приём заказов на Tesla Model Y
Обновлено в 07:43
Общество
Безос после развода останется богатейшим человеком в мире
Обновлено в 08:11
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие
Комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел все испытания, в том числе в реальных боевых условиях.
Обновлено в 03:34
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Общество
Twitter оштрафовали на три тысячи рублей
Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.
Обновлено в 11:37
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Общество
Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:41
Политика
Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ
Ситуация с лишением российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) довела европейские институты до кризиса.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом
Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.
Обновлено в 11:51
Политика
Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы
Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Культура
СМИ назвали диагноз ведущего НТВ Андрея Норкина
Ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина госпитализировали в больницу с гипертоническим кризом, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на жену журналиста.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи
Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено в 13:44
Общество
МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах
Обновлено в 11:44
Футбол
Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»
В «Интере» по окончании сезона сменится тренер. Как сообщает Calciomercato, работать с «нерадзурри» будет Антонио Конте.
Обновлено в 13:40
Космос
«Curiosity» показал, как выглядят солнечные затмения с Марса
Транзит по солнечному диску Фобоса, размер которого составляет около 23 километров, был пойман камерой «Curiosity» 26 марта 2019 года на 2359-й день его пребывания на Марсе, а менее крупного Деймоса диаметром 6,2 километра – 17 марта 2019 года на 2350 сол.
Обновлено вчера в 15:31