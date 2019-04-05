Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»РБК 08:25

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах. Это следует из материалов на портале столичных судов общей юрисдикции.
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Юристы «Плеер.ру» оспорят закрытие интернет-магазина на 30 дней

Говорит Москва10:21

Судебные приставы опечатали магазин «Плеер.ру»

Rambler News Service11:31

Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли на месяц за нарушения

Интерфакс07:25

Суд приостановил работу «Плеер.ру»

РИА Новости06:53

Суд отключил «Плеер.ру»

Коммерсантъ08:42

ФНС объяснила закрытие интернет‐магазина «Плеер.ру»

Телеканал 360°07:10

Суд 16 мая проверит законность закрытия на 30 суток интернет-магазина «Плеер.ру»

ТАСС09:07
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
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Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
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Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
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В следующем туре Порту на выезде встретится с Портимоненсе, а Боавишта на своем поле сыграет против Насьоналя.
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Названы самые популярные имена для новорождённых в России

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