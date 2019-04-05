Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»РБК 08:25

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах. Это следует из материалов на портале столичных судов общей юрисдикции.
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Юристы «Плеер.ру» оспорят закрытие интернет-магазина на 30 дней

Говорит Москва10:21

Судебные приставы опечатали магазин «Плеер.ру»

Rambler News Service11:31

Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли на месяц за нарушения

Интерфакс07:25

Суд приостановил работу «Плеер.ру»

РИА Новости06:53

Суд отключил «Плеер.ру»

Коммерсантъ08:42

ФНС объяснила закрытие интернет‐магазина «Плеер.ру»

Телеканал 360°07:10

Суд 16 мая проверит законность закрытия на 30 суток интернет-магазина «Плеер.ру»

ТАСС09:07
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