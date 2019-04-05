Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»РБК 08:25
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах. Это следует из материалов на портале столичных судов общей юрисдикции.
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Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов
В комментариях под постом многие поклонники Анастасии отметили, что после рождения дочери знаменитость стала выглядеть еще моложе.
Обновлено в 06:28
Музыка
Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции на сердце
Обновлено в 14:58
Политика
Генсек Совета Европы предложил план восстановления прав России в ПАСЕ
Бывший премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) необходимо восстановить, и предложил подробный план выхода из кризиса.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Ракетные стрельбы в Черном море показали на видео
Корабли Черноморского флота "Р-60" и "Ивановец" провели ракетные стрельбы в акватории Черного моря. Видео опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 09:50
Культура
Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Зеленский опубликовал результаты своих анализов на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты своих анализов на содержание в организме наркотических веществ, которые сдал утром в пятницу.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Экономика
В МЭР дали прогноз по инфляции в России
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%.
Обновлено в 09:25
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Песков рассказал, что Путину понравилась подаренная президентом Белоруссии картошка
Обновлено в 14:55
Наука
Впервые запечатлена траектория колебательного движения молекулы
От структурных перестроек химических молекул до работы молекулярной машины рибосомы — все динамические процессы в природе связаны с колебательным движением.
Обновлено в 08:20
Политика
Назван новый президент Всемирного банка
Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:18
Кино
Роберт Паттинсон похвалил Кристофера Нолана
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
За неделю ВСУ в Донбассе почти 80 раз нарушили режим прекращения огня
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем.
Обновлено в 14:54
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии
Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова
Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 12:41
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Авто
ГАЗ показал ряд новинок на питерском автосалоне
Обновлено в 04:40
Происшествия
Пожар произошел в квартире на юго-западе Москвы
В квартире в столичном районе Зюзино произошел пожар, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 12:26