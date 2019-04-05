Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»РБК 08:25
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах. Это следует из материалов на портале столичных судов общей юрисдикции.
Читать в источнике
Оценить93
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Происшествия
Сторонники «Артподготовки» получили реальные сроки в Волгограде
Обвиняемые намеревались принять участие в в массовых беспорядках в Москве Четверо сторонников "Артподготовки", которая является экстремистской организацией, запрещенной в РФ, приговорены Дзержинским районным судом Волгограда к реальным срокам.
Обновлено в 16:02
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено в 14:31
Политика
Путин оценил картошку, которую ему подарил Лукашенко
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой
PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео со съемок последнего клипа артистки, сообщается на сайте kp.ru.
Обновлено в 13:47
Политика
В США введут новые санкции против Венесуэлы
Американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено в 14:57
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено в 14:08
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено в 11:22
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН
Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Космос
Nova 2: как британский инженер-самоучка собирает ракету в гараже
В интервью Guardian Беннет заявил, что если у него будет $13 млн, его новая ракета - Nova 2 - отправит космических туристов в суборбитальный полет в течение трех лет.
Обновлено в 06:29
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Экономика
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:23
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео
В ведомстве отметили, что врач характеризуется с положительной стороны, и не раз получала благодарные отзывы от пациентов больницы.
Обновлено в 11:32
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Единоборства
Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая
Обновлено в 14:47
Футбол
«Саутгемптон» и «Ливерпуль» определились со стартовыми составами
"Саутгемптон" и "Ливерпуль" определились со стартовыми составами на матч 33-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59