Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»РБК 08:25

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах. Это следует из материалов на портале столичных судов общей юрисдикции.
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Суд отключил «Плеер.ру»

Коммерсантъ08:42

Судебные приставы опечатали магазин «Плеер.ру»

Rambler News Service11:31

Суд приостановил работу «Плеер.ру»

РИА Новости06:53

Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли на месяц за нарушения

Интерфакс07:25

Юристы «Плеер.ру» оспорят закрытие интернет-магазина на 30 дней

Говорит Москва10:21

ФНС объяснила закрытие интернет‐магазина «Плеер.ру»

Телеканал 360°07:10

Суд 16 мая проверит законность закрытия на 30 суток интернет-магазина «Плеер.ру»

ТАСС09:07
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Происшествия

Сторонники «Артподготовки» получили реальные сроки в Волгограде

Обвиняемые намеревались принять участие в в массовых беспорядках в Москве Четверо сторонников "Артподготовки", которая является экстремистской организацией, запрещенной в РФ, приговорены Дзержинским районным судом Волгограда к реальным срокам.
Обновлено в 16:02
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ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

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В Сети появилось видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой

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Политика

В США введут новые санкции против Венесуэлы

Американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу, передает Reuters.
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Авто

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Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
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Музыка

«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием

В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено в 14:08
Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400

Обновлено в 11:22
Футбол

Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы

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Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
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В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН

Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

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В интервью Guardian Беннет заявил, что если у него будет $13 млн, его новая ракета - Nova 2 - отправит космических туристов в суборбитальный полет в течение трех лет.
Обновлено в 06:29
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«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан

Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Экономика

Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%

Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
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Обновлено в 11:57
Происшествия

Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео

В ведомстве отметили, что врач характеризуется с положительной стороны, и не раз получала благодарные отзывы от пациентов больницы.
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Футбол

Рамзан Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмата»

Обновлено в 14:05
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
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Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
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Назвали самые лучшие японские бюджетные кроссоверы с полным приводом

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Армия и оружие

Минобороны: Лагерь «Рукбан» смогли покинуть около тысячи беженцев

Обновлено в 15:46
Политика

Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой

Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин

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Единоборства

Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая

Обновлено в 14:47
Футбол

«Саутгемптон» и «Ливерпуль» определились со стартовыми составами

"Саутгемптон" и "Ливерпуль" определились со стартовыми составами на матч 33-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
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