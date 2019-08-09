Судья из Сан-Паулу Ана Виейра де Мораес прекратила рассмотрение дела футболиста Неймара. Суд и прокуратура постановили, что нет достаточных доказательств, чтобы привлечь игрока к ответственности. Ранее футболиста в изнасиловании обвинила модель Нажила Триндади.

Суд закрыл дело против Неймара, которого обвинили в изнасиловании

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