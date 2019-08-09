Происшествия
Суд закрыл дело против Неймара, которого обвинили в изнасилованииPravda.Ru 10:59
Судья из Сан-Паулу Ана Виейра де Мораес прекратила рассмотрение дела футболиста Неймара. Суд и прокуратура постановили, что нет достаточных доказательств, чтобы привлечь игрока к ответственности. Ранее футболиста в изнасиловании обвинила модель Нажила Триндади.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы остановить конфликт на востоке Украины, считает президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 15:16
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
КНДР запустила два неопознанных снаряда
Военные Южной Кореи проинформировали о том, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов.
Обновлено в 17:39
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат нижней палаты российского парламента Алексей Журавлев заявил, что в этом году Запад мог применить против Российской Федерации климатическое оружие.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Алексей Купин и Майя Донцова поженились
Сегодня состоялась церемония бракосочетания одной из самых крепких пар проекта «Дом-2» — Алексея Купина и Майи Донцовой.
Обновлено в 12:49
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Общество
В Москве подсчитали убытки бизнесменов от несогласованных акций
«Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа», — сказал собеседник агенства.
Обновлено в 06:08
Экономика
«Русал» пригрозил уходом из США
Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено вчера в 07:35
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Политика
Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»
6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:55
Недвижимость
Самое доступное жилье в России стремительно дорожает
Самые дешевые студии продаются в Кемеровской и Челябинской областях – до 40 тысяч рублей за квадратный метр.
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Huawei представила операционную систему HarmonyOS
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Общество
Сельдяного короля впервые заметили у берегов России
Житель Приморья Владимир Тарасов считается первым человеком, которому удалось поймать сельдяного короля в России.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Культура
Назван советский фильм-рекордсмен по просмотрам на YouTube
Обновлено в 16:07
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Футбол
ЦСКА заявил 15-летнего вратаря, ставшего самым молодым футболистом в РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА внес в заявку на сезон-2019/20 для участия в чемпионате и Кубке России, а также молодежном первенстве России 15-летнего вратаря Владислава Торопа, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 16:05
Политика
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Обновлено в 06:40