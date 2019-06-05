Футбол
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрылиLenta.ru 03:56
Уголовное дело в отношении футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиненного американкой Кэтрин Майоргой в изнасиловании, закрыто. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Происшествия
СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье
Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Политика
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Астрахани кенийский студент подорвался на скороварке
В общежитии Астраханского медицинского университета произошел взрыв скороварки. В результате ЧП пострадал 26-летний студент из Кении.
Обновлено в 04:40
Экономика
«АвтоВАЗ» официально стал непубличной компанией
Российский «АвтоВАЗ» стал непубличной компанией, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 05:09
Политика
Правительство одобрило концепцию нового КоАП
"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
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Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
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Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
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Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Транспорт
Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»
В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Футбол
Тренер «Зенита» Семак вошел в предвыборный штаб Беглова
Обновлено в 02:36
Общество
Сезон торговли клубникой открылся в Москве
С 10 июня на прилавки поступят ягоды из Подмосковья, по мере созревания клубнику и землянику привезут и из других регионов Центрального федерального округа.
Обновлено в 00:39
Футбол
Ибрагимович вызвался помочь Анчелотти в «Наполи»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович утверждает, что готов присоединиться к «Наполи», чтобы помочь главному тренеру клуба Карло Анчелотти.
Обновлено в 02:23
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Обновлено в 04:32
Происшествия
Группа лжериелторов обманула более ста человек в Ростовской области
Представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что в ходе оперативно-следственной работы в Ростове и Таганроге были задержаны семь участников банды, которые подозреваются в мошенничестве с недвижимостью.
Обновлено в 04:39
Происшествия
На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты
Обновлено в 03:00
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Мэр Омска упала в лужу во время осмотра Советского округа
Во время инспекции в Советском округе мэр Омска Оксана Фадина упала в лужу.
Обновлено в 04:45
Политика
В Забайкалье всех чиновников лишили личных служебных машин
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06