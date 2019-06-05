Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрылиLenta.ru 03:56

Уголовное дело в отношении футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиненного американкой Кэтрин Майоргой в изнасиловании, закрыто. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Происшествия Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Политика Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.

Авто Новый кроссовер Kia получит название Seltos Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.

Происшествия В Астрахани кенийский студент подорвался на скороварке В общежитии Астраханского медицинского университета произошел взрыв скороварки. В результате ЧП пострадал 26-летний студент из Кении.

Политика Правительство одобрило концепцию нового КоАП "На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Шоу-бизнес Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.

Политика Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.

Транспорт Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным» В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.

Общество В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.

Общество На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.

Общество Сезон торговли клубникой открылся в Москве С 10 июня на прилавки поступят ягоды из Подмосковья, по мере созревания клубнику и землянику привезут и из других регионов Центрального федерального округа.

Футбол Ибрагимович вызвался помочь Анчелотти в «Наполи» Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович утверждает, что готов присоединиться к «Наполи», чтобы помочь главному тренеру клуба Карло Анчелотти.

Происшествия Группа лжериелторов обманула более ста человек в Ростовской области Представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что в ходе оперативно-следственной работы в Ростове и Таганроге были задержаны семь участников банды, которые подозреваются в мошенничестве с недвижимостью.

Общество Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Общество Мэр Омска упала в лужу во время осмотра Советского округа Во время инспекции в Советском округе мэр Омска Оксана Фадина упала в лужу.

Политика В Забайкалье всех чиновников лишили личных служебных машин Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Кино Тор из «Мстителей» временно уходит из кино Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.