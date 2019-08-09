Происшествия
Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасилованииРИА Новости 10:30
Мировая судья Ана Паула Виейра де Мораес из суда Сан-Паулу, занимающаяся вопросами насилия в отношении женщин, в пятницу прекратила рассмотрение иска к футболисту Неймару, обвинявшемуся в изнасиловании, сообщает АФП.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:50, Вашингтон
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