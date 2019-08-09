Происшествия

Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасилованииРИА Новости 10:30

Мировая судья Ана Паула Виейра де Мораес из суда Сан-Паулу, занимающаяся вопросами насилия в отношении женщин, в пятницу прекратила рассмотрение иска к футболисту Неймару, обвинявшемуся в изнасиловании, сообщает АФП.
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Суд отклонил иск об изнасиловании против Неймара

РБК11:57

Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании

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Прокурор поддержала решение снять обвинения с Неймара

Спорт-Экспресс02:30

Суд отклонил иск об изнасиловании в отношении Неймара

Sportbox.RU10:43

Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании

РИА Новости10:30

Прокурор поддержала решение снять с Неймара обвинения в изнасиловании

Газета.Ru02:42

Суд отклонил иск об изнасиловании в отношении Неймара

Матч ТВ10:43
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
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Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.
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