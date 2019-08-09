Происшествия
Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасилованииРИА Новости 10:30
Мировая судья Ана Паула Виейра де Мораес из суда Сан-Паулу, занимающаяся вопросами насилия в отношении женщин, в пятницу прекратила рассмотрение иска к футболисту Неймару, обвинявшемуся в изнасиловании, сообщает АФП.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
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Стали известны причины нового взрыва на складе под Ачинском
Во время работ по разминированию разрушенного склада боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошел подрыв снаряда.
Обновлено в 12:08
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Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
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Обновлено в 11:41
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Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Общество
СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»
Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Немецкие военные показали видео крылатой ракеты Taurus
Вооруженные силы Германии опубликовали в Сети видеоролик, на котором показано применение модернизированной крылатой авиаракеты Taurus.
Обновлено в 10:36
Интернет
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Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
Обновлено в 11:00
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Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
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Гаджеты
Автомобили Jaguar и Land Rover подключат к сервисам «Яндекса»
Обновлено в 11:41
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представили на российском рынке
Обновлено вчера в 15:24
Культура
Lego выпустит набор к 25-летию сериала «Друзья»
Компания Lego выпустит конструктор, посвященный сериалу «Друзья». Об этом сообщается на сайте производителя.
Обновлено в 03:01
Политика
В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке
Ранее советник главы Херсонской областной администрации Украины Богдан Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал фотографии и видео с поднятым на возвышенности украинским государственным флагом.
Обновлено в 12:25
Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге
Обновлено 07 августа в 08:00
Происшествия
В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после взрыва на полигоне
Обновлено вчера в 09:19
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Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными для здоровья.
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При четвертой группе крове часто встречается порок сердца. Также эти люди часто болеют различными инфекциями.
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Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
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Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
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Политика
ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:22