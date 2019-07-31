Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против РоссииКоммерсантъ 18:17
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg. Ответчиками по нему также проходили сайт WikiLeaks и участники предвыборного штаба Дональда Трампа.
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Суд в США закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли власти РФ, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов 2016 года, говорится в сообщении в базе судебных документов.РИА Новости17:09
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Электронные системы американской банковской холдинговой компании Capital One подверглись масштабному кибервзлому, который привел к утечке объемного массива личных данных ее клиентов.
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Вместо военного парада в День независимости в Киеве состоится «шествие достоинства», с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщил во вторник глава офиса президента Андрей Богдан.
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Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
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Россию ждет рекордный урожай овощей
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В ходе рабочей встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым президент России Владимир Путин поднял вопрос о росте тарифов ЖКХ, пишет RT.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
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Гендиректор "Зенита" Александр Медведев оценил возможность бунта в команде из-за дорогого трансфера нападающего "Барселоны" Малкома.
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Палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического «ктулху»
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В Тулуне из-за паводка закрыли участок федеральной трассы «Сибирь»
Участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", проходящий через город Тулун Иркутской области, закрыт из-за паводка.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе
Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.
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В лаборатории воссоздали медленный солнечный ветер
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Волочкова напивается на частной вилле в Греции
Волочкова напивается на частной вилле в Греции Балерина отправилась на заслуженный отдых.
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Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.
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Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
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Смартфон Titan с QWERTY-клавиатурой за 28 мин собрал нужную сумму для запуска
На Kickstarter смартфон Unihertz Titan просят $239, что в пересчете 15 тыс. рублей.
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