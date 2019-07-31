Суд в США закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли власти РФ, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов 2016 года, говорится в сообщении в базе судебных документов.

с чего всё началось

Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg. Ответчиками по нему также проходили сайт WikiLeaks и участники предвыборного штаба Дональда Трампа.

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