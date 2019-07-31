Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против РоссииКоммерсантъ 18:17
Президент США в связи с решением суда объявил о завершении «охоты на ведьм». Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
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Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 12:29
Космос
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено в 09:19
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Политика
Трамп заявил, что с нетерпением ждет визита в Польшу
Ранее глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский заявил Польскому агентству печати, что Трамп посетит Польшу с 31 августа по 2 сентября и в рамках визита примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено в 14:57
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 22:43
Политика
Россия направила МИД Украины ноту по ситуации с танкером
Генконсульство России в Одессе направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit, ответа пока не получило, сообщает посольство.
Обновлено в 11:10
Общество
В Белогорск ночью пришла большая вода
По мнению специалистов столь значительный подъем воды в Томи обусловлен еще и тем, что ее «подперла» Зея, куда она впадает и которая тоже поднялась.
Обновлено в 20:17
Кино
Американские феминистки призывают покончить с Тарантино
Обновлено в 05:57
Политика
Останки эсэсовцев из «Галичины» торжественно перезахоронили на Украине
Останки 29 солдат из 14-й дивизии СС "Галичина" перезахоронили в городе Золочев Львовской области Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Общество
Опрос показал, сколько россиянок считают себя красивыми
Только 13% россиянок считают себя красивыми, зато умными - почти втрое больше, следует из результатов опроса Mail.ru, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:20
Гаджеты
Смартфоны Samsung будет выпускать крупная китайская компания Huaqin
Компания Samsung заключила соглашение с крупным китайским ODM-производителем Huaqin.
Обновлено в 07:41
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Политика
Кличко назвал команду Зеленского лживыми непрофессионалами
Киевский мэр Виталий Кличко опубликовал в своем Facebook обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 22:20
Транспорт
Трассу «Сибирь» снова перекрыли из-за паводка
Сегодня с 5:30 в Иркутской области снова перекрыли участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
Украинские военнослужащие массово «бегут» из ВСУ
По словам бывшего народного депутата, украинские военнослужащие массово увольняются из Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 22:25
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%", - сказано в докладе.
Обновлено в 11:57
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Следственное управление по Хакасии ликвидируют
Следственное управление Следственного комитета по Республике Хакасия ждет реорганизация.
Обновлено в 11:19
Здоровье
В психоневрологическом интернате пос. Эльбан частично снят карантин
В психоневрологическом интернате пос. Эльбан Амурского района 30 июля частично снят карантин, который был установлен в связи со вспышкой кишечной инфекции.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Во Владивостоке загорелся монастырь
Обновлено в 20:55