Политика

Суд закрыл дело Демпартии США против РоссииКоммерсантъ 18:17

Президент США в связи с решением суда объявил о завершении «охоты на ведьм». Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
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