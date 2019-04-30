Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСОRT на русском 08:00

Как передаёт РИА Новости, артист устроил ДТП, в котором была повреждена в том числе машина Mercedes ФСО. «Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

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