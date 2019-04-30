Происшествия
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСОRT на русском 08:00
Как передаёт РИА Новости, артист устроил ДТП, в котором была повреждена в том числе машина Mercedes ФСО. «Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
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Политика
Названы сроки проведения инаугурации Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня, пишет «Страна.ua».
Обновлено в 08:32
Происшествия
Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение
Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Кино
В США умер режиссер Джон Синглтон
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Хоккей
Хенрик Лундквист: «Счастлив работать с Георгиевым, он поражает трудолюбием»
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист оценил уровень игры своего коллеги по амплуа и одноклубника россиянина Александра Георгиева.
Обновлено в 13:05
Кино
Купол Массачусетского института украсил щит Капитана Америки
Студенты Массачусетского технологического института 27 апреля украсили купол собственного учебного заведения изображением щита Капитана Америки.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд
В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.
Обновлено в 12:53
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Обновлено в 13:41
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В аэропорту Киева показали ролик с Украиной без Крыма
На территории украинского международного аэропорта Борисполь демонстрировали видеоролик, где страну изобразили без Крыма.
Обновлено в 09:47
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Представители Talpa отметили, что "Первый канал" обратился за аудитом к независимым экспертам — компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Под Пятигорском локализовали пожар на рынке
Ранее сообщалось, что под Пятигорском в 9.10 мск произошел пожар напротив рынка "21 век" в строительном магазине с автомаслами, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 04:46
Общество
РКН оштрафовал самарское издание за отсутствие новостей в выходные
Сетевому изданию «Парк Гагарина» предъявили штраф в 10 тысяч рублей, потому что в свидетельстве о регистрации СМИ журналисты указали, что периодичность выхода новостей у них ежедневная, но РКН заметил, что на выходных на их сайте не было публикаций.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Политика
Новую попытку госпереворота предприняли в Венесуэле
Подуспокоившаяся было в последнее время ситуация в Венесуэле, где усилиями местной оппозиции и ее зарубежных спонсоров продолжается попытка госпереворота, вновь обострилась.
Обновлено в 10:44
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Общество
Столичный театр «У Никитских ворот» опечатали
Театр "У Никитских ворот" 25 апреля был признан Пресненский райсудом виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:30
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии
Уроженец Узбекистана Игорь Подпорин был задержан 25 мая 2018 года после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил холст в трех местах; также пострадала авторская рама.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Эксперты предупредили об опасности ЗОЖ-блогеров в Instagram
Исследователи из Университета Глазго в Великобритании проверили советы популярных блогеров, которые касались здорового и правильного питания, а также тренировок.
Обновлено в 08:41
Гаджеты
Обновление улучшает работу камеры Samsung Galaxy A50
Компания Samsung выпустила крупное обновление для популярного смартфона Galaxy A50, которое весит 666 МБ.
Обновлено в 08:19
Политика
Песков назвал еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.
Обновлено в 06:24