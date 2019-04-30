Происшествия
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСОRT на русском 08:00
Как передаёт РИА Новости, артист устроил ДТП, в котором была повреждена в том числе машина Mercedes ФСО. «Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
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Авто
Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus
Обновлено в 01:02
Общество
Москвичей предупредили о дожде на Первомай
Погода на майские праздники в Москве будет изменчивой, сообщили специалисты центра «Фобос».
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Спорт
Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года
Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Общество
Дочери Алсу Микелле Абрамовой устроили травлю из-за победы
В поддержку девочки поступили около 30 тысяч смс только от жителей Башкирии.
Обновлено в 11:11
Игры
Nintendo удалила из eShop игру A Dark Room из-за угрозы ОС консоли
Компания Nintendo удалила из онлайн-магазина eShop текстовую RPG (ролевую игру) A Dark Room для консоли Switch из-за того, что разработчик оставил в ней «пасхалку».
Обновлено в 02:06
Политика
Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии
Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Певец Шура проиграл суд за квартиру
К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Общество
Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Политика
В России прокомментировали слова военного советника Зеленского
Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Путешествия
На западном побережье Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В поселке Оленевка Черноморского района состоялась церемония открытия автокемпинга "Оленевка Village", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Обновлено в 03:24
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Авто
На базе Lada Raven создадут «российский ответ Tesla»
В создании модели принимает участие российский дизайнер Дмитрий Лазарев, который в 2014 году придумал концепт для АвтоВАЗа, получивший название Raven.
Обновлено в 08:40
Кино
Фрагмент «Тома и Джерри» с 60 кадрами в секунду довел зрителей до тошноты
Зрители заявили, что он довел их до тошноты. В новом формате фрагмент опубликовал в Twitter художник из Глазго Джеймс Хьюстон.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ
Обновлено в 08:47
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Административное здание загорелось в центре Москвы
Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР
В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено вчера в 06:14
Кино
Давид Дастмалчян сыграет злодея в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
Актер Давид Дастмалчян («Темный рыцарь», «Готэм») сыграет злодея Человека-в-Горошек в сиквеле «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна.
Обновлено в 07:28
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41