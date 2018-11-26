с чего всё началось

Суд Краснодара отменил административный арест рэпера Хаски, сообщил адвокат артиста Алексей Аванесян. Ранее 25-летнего музыканта поддержали его коллеги по хип-хоп-индустрии и народный артист России Лев Лещенко.

Происшествия Происшествия В торгово-офисном здании в Петербурге произошёл пожар

Происшествия Происшествия В Саратовской области пять человек погибли от отравления угарным газом Семья из пяти человек, включая троих детей, погибла, предположительно, от отравления угарным газом, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Происшествия Происшествия На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным Камчатские власти уволили чиновницу, которая сравнила пришедшего к зданию регионального правительства вооруженного пенсионера с животным.

Происшествия Происшествия В Москве дорожный конфликт у храма закончился стрельбой Дорожный конфликт двух водителей у храма святого Алексия Московского на востоке Москвы закончился стрельбой, предположительно, из газового пистолета, полиция ведет поиск стрелявшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

Происшествия Происшествия При крушении военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека В результате крушения военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека, сообщает телеканал NTV.

Происшествия Происшествия В Москве у бизнесмена угнали велосипед за четыре тысячи евро В Москве у предпринимателя угнали велосипед за четыре тысячи евро (примерно 300 тысяч рублей), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Происшествия Происшествия Спасший из пожара брата и сестёр мальчик получил гражданство России Спасший из горящего дома в Рязанской области трёх сестер и брата девятилетний Максим Богдан получил российское гражданство.

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Происшествия Происшествия Тело женщины нашли возле стройки в Ступино Труп женщины с ремнем на шее и ранами на теле обнаружили под строительным мусором в городском округе Ступино.

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Происшествия Происшествия В Петербурге суд приговорил к семи годам вербовщика террористов Выездная коллегия Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге приговорила Атабека Рустамова к семи годам колонии общего режима за вербовку террористов и пропаганду идей радикального ислама через мобильный мессенджер WhatsApp, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Происшествия Происшествия В Псковской области автомобиль въехал в автобусную остановку Автомобиль "УАЗ" въехал в автобусную остановку в Псковской области и скрылся с места ДТП, трое детей госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.

Происшествия Происшествия Тела шести человек обнаружили в доме на западе Японии Полиция в Японии нашла тела шести человек в жилом доме в префектуре Миядзаки. Об этом сообщило агентств Kyodo.

Происшествия Происшествия В Кронштадте пьяная мать выгнала ребенка на мороз без куртки и обуви Полицейские Санкт-Петербурга и попечительские органы проводят проверку, после того как мать выгнала восьмилетнего сына на мороз без куртки и обуви в воспитательных целях.