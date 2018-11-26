Происшествия

Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста
РБК
05:47

Первомайский районный суд Краснодара отменил административный арест для рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), сообщила РБК координатор правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.
РБК05:47
с чего всё началось
Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об аресте на 12 суток рэпера Хаски за мелкое хулиганство, написал
 в фейсбуке адвокат Алексей Аванесян со ссылкой на постановление.
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