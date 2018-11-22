Происшествия

Суд выпустил из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер младенец
РИА Новости
04:24

Суд заменил содержание под стражей на домашний арест главе калининградского роддома № 4 Елене Белой, из-за которой, по версии следствия, скончался младенец, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости04:24

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В калининградской Врачебной палате прокомментировали освобождение из СИЗО врача роддома

RT на русском06:10

Облсуд выпустил экс-главу роддома № 4 Елену Белую из СИЗО

Новый Калининград.Ru03:21

Суд выпустил из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер младенец

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Врача калининградского роддома №4 Елену Белую выпустили из СИЗО

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Суд освободил из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер младенец

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Областной суд освободил из СИЗО экс-руководителя роддома №4 Елену Белую

Калининград.Ru03:27

Елену Белую выпустили из СИЗО

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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
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Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело

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Происшествия

СК начал проверку по факту гибели рабочего на стройке в «новой» Москве

"По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве проводится доследственная проверка", - сказала Ю.Иванова.
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Адвокат заявил об алиби двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя

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Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
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СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

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В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
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Пятеро школьников погибли под колесами автомобиля в Китае

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Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево

Обновлено в 05:42
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В Забайкалье пассажир поезда напал с ножом на полицейского

По версии следствия, в среду вечером в поезде Москва — Владивосток в Забайкальском крае пьяный пассажир несколько раз ударил ножом в область грудной клетки и правой руки сотрудника Читинского линейного отдела МВД России на транспорте по охране общественного порядка пассажирских и пригородных поездов.
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Прокуратура выявила незаконную трату Госфильмофондом 325 млн руб

В пресс-службе Госфильмофонда сообщили, что после прихода на пост главы организации Вячеслава Тельнова «пришла проверка от Генпрокуратуры, дальше была проверка от министерства культуры».
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Происшествия

У берегов Крыма потерпела крушение баржа с зерном

«На выходе из Керчь-Еникальского канала севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров от берега в 600 метрах восточнее мыса Хрони затонула баржа с зерном, 3,3 тыс. тонн», — заявили в МЧС.
Обновлено в 06:50
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В Комсомольске-на-Амуре у двух жителей Кубани изъяли тонну черной икры

Обновлено в 07:00
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На востоке Москвы неизвестный напал с ножом на женщину

Неизвестный ударил ножом женщину на востоке Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
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СК возбудил дело после гибели четырех детей при пожаре в Туле

Обновлено в 06:00
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В Турции перевернулся автобус, семь человек погибли

Семь человек погибли и 15 получили ранения в результате аварии с участием рейсового автобуса в провинции Малатья в центральной части Турции, сообщает в среду газета Hurriyet.
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