Политика
Суд вынесет приговор Марии Бутиной 26 апреляiReactor 28 марта в 10:23
Вынесение приговора россиянке Марии Бутиной в американском суде состоится 26 апреля текущего года. Федеральный окружной суд Вашингтона постановил вынести приговор гражданке России 26 апреля текущего года в 12 часов по местному времени (19 часов по мск).
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Может оказаться дома уже весной: Бутина выполнила все условия сделки с правосудием США - адвокат
Царьград28 марта в 10:25
Вынесение приговора россиянке Марии Бутиной в американском суде состоится 26-го апреля
Эхо Москвы28 марта в 10:30
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Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Игры
На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
Правительство в мае рассмотрит вопрос продления господдержки возобновляемой энергетики
В декабре прошлого года первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер заявлял, что Минэнерго РФ склоняется к целесообразности продления программы господдержки возобновляемой энергетики после 2024 года с учетом корректировки ряда параметров.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования
На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
Обновлено в 00:06
Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес
«Свадьба. Второй год подряд»: Дима Билан разыграл фанатов
Обновлено вчера в 13:37
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле определилась с наследником ее имущества
Вайкуле сообщила, что ее возлюбленный говорил, что «мы с тобой разгонимся и разобьемся об стену». Это, по словам певицы, ее успокаивало.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
По информации местных синоптиков, очередное вторжение полярного воздуха ожидается в первые дни апреля, сообщает информационно-новостное издание ugpressa.ru.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих
Обновлено вчера в 07:17
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Экономика
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Обновлено в 03:49
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
Нынешней весной в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев
Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.
Обновлено вчера в 09:40
Единоборства
Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао
Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Здоровье
Можно ли найти мошенников, взламывающих почту и аккаунты
Взломав сотни адресов, мошенники могут собрать неплохой куш.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:39
Спорт
Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России
Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Стало известно о «нищенских» гонорарах певицы Юлии Началовой
В прессе появилась информация о доходах недавно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств
Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), передает ТАСС.
Обновлено в 05:25
Политика
Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным
Президент США Дональд Трамп планирует обсудить ситуацию в Венесуэле с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 20:59
Футбол
Енисей — Рубин 0:1 (2-й тайм)
Обновлено в 05:02